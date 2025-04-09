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У яслах недобір: експерт пояснила, чому в Україні дітей не приводять у садки

Анна Косик
9 квітня 2025, 13:37
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Є кілька проблем у яслах, через які батьки бояться приводити у дитсадок своїх кількамісячних дітей.
Детсад
Дитсадки серед батьків кількамісячних дітей в Україні не такі популярні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказала Чернявська:

  • У яслах проблема з кваліфікованими працівниками і оплатою їхньої роботи
  • Батьків, які хочуть привести дитину у ясла, часто засуджують

Розвиток мережі ясел в Україні почали активно обговорювати після того, як з'явилася пропозиція зменшити декретні відпустки для матерів. Однак реалізація цієї ідеї буде ускладнена кількома факторами.

Про це у коментарі Главреду розповіла директор Центру Teddy Bear Day Care Ольга Чернявська. За її словами, перш за все для роботи в яслах потрібні кваліфіковані працівники, яких у достатній кількості немає.

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"В яслах потрібні специфічні люди зі знаннями на межі освіти і медицини. Вони повинні дуже добре розбиратися в тому, як і що робити з маленькою дитиною, які є ознаки небезпеки для неї, як її годувати, як тримати, як носити, як укладати, як з ним займатися для розвитку. Знань, і у нас таких людей мало. Люди, які працюють в садках, зазвичай з такими маленькими дітьми вже мали багато років. нянь, які знають, як поводитися з маленькою дитиною, розвивати її і т.д", - пояснила вона.

Згідно з міжнародними стандартами, на трьох дітей до 6 місяців повинен бути один вихователь. В українському законодавстві на одного вихователя має бути не більше 5 дітей віком до одного року. Але в Україні зазвичай перевіряють не кількість дітей на вихователя, а скільки малюків є на площу приміщення.

Таким чином по всій Україні, навіть у приватних садках є недобір вихователів. Причиною цього є і низька зарплата.

"Це важливе питання, тому що, наприклад, у Києві няня може заробляти до 50 000 грн, тоді як вихователь у державному саду вищої з усіма доплатами отримує близько 12 000 грн. І такий розрив дуже важко перекрити. 17-річну дівчину не візьмеш, а людина похилого віку часто не витримує фізичного навантаження", - пояснює Чернявська.

Але найбільшою проблемою ясел в Україні є осуд зі сторони оточення батьків, які хочуть віддати свою дитину у дитсадок. В Україні не є нормою для суспільства віддати своє немовля у ясла.

"Наприклад, коли я відкривала садок, таких закладів, де беруть зовсім маленьких дітей, взагалі не було. Більшість клієнтів, які приходили, були іноземцями. Українців було дуже мало, і для них сама ідея віддати дитину в ясла була чимось космічним. Люди, це вже проблема. Люди не вважають це нормальною практикою. віддати дитину в платні ясла, лише коли впевнені, що її там добре доглядають", - додала експерт.

Дитсадки в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ​у разі завершення війни в Україні очікують злету народжуваності, і тому пропонують зменшити декретні відпустки і розвивати мережу ясел в Україні, аби стимулювати молодих мам раніше повертатися на робочі місця. Однак реалізація європейської практики в Україні може бути завданням із зірочкою.

Раніше стало відомо, що в Україні з 1 січня 2022 року всі школи і дитячі садки перейшли на нове оновлене меню, але в мережі почали його критикувати. Відомий кулінар Євген Клопотенко прокоментував це, зазначивши, що тема шкільного харчування стала дуже гарячою і "назбирала всякого", але він поки не розробляв меню для дитячих садків.

Напередодні повідомлялося, що записатися в дитсадок в Україні можна не лише шляхом відвідин навчального закладу, але й онлайн на сайті ІСУО - дотримуючись інструкції на порталі.

Більше новин:

Хто така Ольга Чернявська?

Ольга Чернявська - директорка Центру Teddy Bear Day Care, першого і єдиного в Україні приватного закладу, що надає послуги з догляду за дітьми від народження.

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