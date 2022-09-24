"Не розуміють, куди потраплять": Зеленський назвав найбільшу помилку росіян

Зеленський назвав найбільшу помилку росіян/ Офіс президента України, скрін

Росіяни бояться виходити на вулиці і протестувати проти російського диктатора Володимира Путіна. Проте у цьому і полягає їхня найбільша помилка. Адже якщо вони усі разом не протестуватимуть, їх можуть відправити на війну.

А ті громадяни РФ, які потраплять на фронт, матимуть звідти лише два виходи – або загинути, або потрапити у полон. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю французьким ЗМІ.

Зеленський зазначив, що росіяни не хочуть виходити на протести, тому що бояться, що їх кинуть через це за ґрати. Тому на вулиці виходить дуже мало людей, а усі інші через страх не хочуть до них приєднатися.

Проте росіянам буде безпечніше протестувати і потрапити за ґрати, ніж потрапити на війну проти України, наголосив президент.

"Це сотні людей або тисячі, вони бояться потрапити за грати. Хоча вони не розуміють, куди вони потраплять, коли прийдуть до нас. Тобто коли вони прийдуть на нашу землю, їм доведеться стріляти в нас, нам також доведеться стріляти в них. Вони або загинуть, або потраплять в полон", – зазначає Зеленський.

Він наголосив, що лише усі разом росіяни можуть зупинити свого диктатора Путіна. Адже усіх 150 мільйонів людей у влади і силовиків зупинити не вийде.

"Вони навіть не розуміють різниці, що виходити зараз на вулицю безпечніше. Бо це і є демократія. Навіть якщо у тебе її забрали у такій великій державі, але всіх зупинити неможливо, бо це 150 млн людей", – наголосив президент України.

Також він додав, що росіяни не розуміють усіх ризиків від перебування на фронті, тому що вони ще не бачили масово трупів своїх громадян.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 24 вересня підписав закон, згідно з яким росіянам загрожує до 10 років в'язниці за дезертирство або неявку на службу за призовом. При цьому росіяни, які перебувають у запасі, під час проходження ними військових зборів, нестимуть таку ж кримінальну відповідальність.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якби Китай приєднався до США, Євросоюзу і Великобританії, то це змусило б Росію завершити війну проти України. Проте поки Китай займає позицію балансування.

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