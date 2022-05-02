"А що це на стовпі?": бурят-окупант намагався вкрасти Інтернет, щоб "відвезти його додому"

Бурят-окупант намагався вкрасти Інтернет, щоб "відвезти додому" / скріншот

В одному з тимчасово окупованих сіл на Херсонщині зганьбилися військові РФ. Судячи з усього, вони не знали, як працює інтернет.

Один загарбник хотів "вкрасти" це благо цивілізації і відвезти додому, для чого навіть поліз на стовп, розповів журналіст Михайло Ткач.

Про подію йому розповів українець, якому вдалося виїхати з села на підконтрольну Києву територію.

За його словами, мова йде про окупанта-буряту. Між ним і жителем села відбувся такий діалог:

- А що це на стовпі?

– Інтернет.

(Поліз знімати).

- Навіщо тобі?

- Додому відвезу інтернет.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники не повірили місцевим жителям, що у них в селі є газопостачання, і копали окопи прямо по трубах з газом. Окупанти навіть здивувалися, коли почули, що в селі є газ. Однак потім зі словами "у Росії газу немає" продовжили рити окопи.

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