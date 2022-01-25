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Не треба мати ніякої "тривожної валізи": Резніков закликав українців не панікувати через Росію

25 січня 2022, 13:16

Глава Міноборони запевняє, що ЗСУ здатні дати відсіч ворогові.

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У Міноборони закликають українців не панікувати / УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українцям не потрібно збирати "тривожні валізки", оскільки ЗСУ готові дати відсіч ворогові.

Про це міністр заявив у ході свого виступу у Верховній Раді у вівторок, 25 січня.

"Наші Збройні сили готові дати відсіч ворогові. Не переживайте, спіть спокійно. Не треба мати ніякої "тривожного валізи", - сказав Резніков.

Також під час виступу в Раді він зазначив, що на цей час з військової точки зору немає підстав вважати, що Росія найближчим часом піде на військове вторгнення на територію України.

Росіяни не створили біля українських кордонів ударного угруповання для реалізації подібного завдання. При цьому така загроза продовжує існувати, попередив Резніков.

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читайте такожЗагроза військового вторгнення Росії в Україну: у Міноборони оголосили про неготовність Москви до операції"Станом на сьогоднішній день, ударного угруповання, яке могло б здійснити силове вторгнення в Україну, російські збройні сили не створили. Тому підстав вважати, що завтра буде вторгнення, не існує. З точки зору військових. Це не означає, що вони не будуть розвиватися, є загрози", - підкреслив Олексій Резніков.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Журналісти СNN з посиланням на Міноборони України опублікували дані про те, що Росія завершує концентрацію військ біля українських кордонів, де знаходяться вже понад 127 000 російських військових підрозділів. У відомстві допускають ймовірність ракетних ударів росіян по стратегічно важливих об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський в ході свого звернення попросив українців не панікувати і сказав, що ситуація залишається стабільною. Ризик російського військового вторгнення не посилився.

Він запевнив у роботі держави над мирним врегулюванням конфлікту з Росією, однак попередив, що країна повинна бути готовою до оборони.

Автор: Сергій Кущ
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вторгнення Росії військова агресія РФ новини України Олексій Резніков
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