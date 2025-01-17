Війна буде довшою: Світовий банк зробив негативний прогноз щодо економіки України

У Світовому банку прогнозують уповільнення зростання економіки України у 2025-му до 2,0%. Прогноз зробили, враховуючи припущення, що війна триватиме весь рік.

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Світовий банк зробив негативний прогноз щодо економіки України/ колаж: Главред, фото: УНІАН

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Світовий банк погіршив прогноз щодо економіки України

Якщо війна триватиме весь 2025-ий рік, то зростання економіки сповільниться до 2,0%

Світовий банк прогнозує, що зростання економіки України у 2025 році сповільниться до 2,0%. Такий прогноз був зроблений, ґрунтуючись на припущенні, що активні бойові дії у нашій державі будуть тривати упродовж всього 2025 року. Про це йдеться у Global Economic Prospects Світового банку за січень 2025 року.

У червні 2024 року Світовий прогнозував, що середній показник зростання ВВП України у 2025-2026 роках буде на рівні 5,8% на рік, "за умови, що активні бойові дії триватимуть упродовж 2024 року та згодом стануть помірними".

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Сьогоднішні оцінки Світового банку відрізняються від тих, які були зроблені раніше. Тепер зазначається, що зростання в Україні сповільнилося до 3,2% 2024 року. Це відображає такі проблеми, як скорочення енергетичних потужностей та вимкнення електроенергії взимку, що у свою чергу стримувало зростання торгівлі та промислового виробництва. Проте українська економіка все одно показала зростання, незважаючи на названі вище перешкоди і триваючі російські атаки.

"Прогнозується, що зростання України сповільниться до 2% у 2025 році, з урахуванням припущення, що активні бойові дії триватимуть упродовж усього року. Очікується стійке відновлення на 7% у 2026 році, за умови припинення активних бойових дій, підкріпленого інвестиціями в споживання і реконструкцію", – зазначається в огляді.

Як раніше повідомляв Главред, в Україні різко зросли ціни на популярний овоч. В Україні помітно зросли ціни на тепличні помідори. Фермери продають їх дорожче на тлі помітного скорочення пропозиції на українському ринку.

Також раніше повідомлялося, що долар і євро "штормитиме" – банкір спрогнозував курс валют до 26 січня. Інфляція в Україні на рівні 10-11% викликає занепокоєння щодо ситуації на валютному ринку, зазначив Тарас Лєсовий.

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