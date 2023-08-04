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"Не треба плекати ілюзій": ЗСУ чекають дуже важкі бої на фронті - Пентагон

Ангеліна Підвисоцька
4 серпня 2023, 11:39 оновлено 4 серпня, 12:35
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Контрнаступ українських військових буде дуже важким через те, що окупанти встигли підготуватися.
ВСУ
Контрнаступ ЗСУ буде дуже важким / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада ім. Костянтина Пестушка, 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Контрнаступ українських військових буде дуже важким, на фронті почнуться запеклі бої. Про це заявив представник Пентагону генерал Патрік Райдер під час брифінгу.

Попри те, що Україна має значний бойовий потенціал, російські окупанти встигли вибудувати оборону окупованих територій, що ускладнює завдання.

"Не треба плекати ілюзій, що ця боротьба, яку веде Україна, легка боротьба. Знову ж таки, у Росії був час побудувати оборону на окупованих територіях, а Україна вступає з ними в бій, і це буде важка битва", - сказав Патрік Райдер.

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Свій бойовий потенціал Україна може використовувати в будь-який час і в будь-якому місці за своїм вибором, каже генерал.

"Ми буквально щомісяця після вторгнення зустрічалися з міжнародними союзниками і партнерами, яких понад 50, щоб висвітлити потреби України і терміново надати їм допомогу, допомогу в забезпеченні безпеки", – додав Патрік Райдер.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що експерт дав прогноз, що ЗСУ звільнять Крим до Різдва, а РФ капітулює. Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють.

2-га і 3-тя лінії оборони армії РФ посиплються через нові бригади ЗСУ. Окупанти кажуть, нібито друга і третя лінії оборони у них міцніші за першу, яку українські військові вже частково прорвали, але ці заяви – просто маніпуляція.

ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту, а окупанти зазнають великих втрат. Українські сили оборони продовжують просуватись на декількох напрямках фронту.

Інші новини:

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