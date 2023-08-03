Ми не будемо обстрілювати або штурмувати Донецьк - майор ЗСУ

Україна не відмовляється від Донецька, але місто не звільнятимуть ціною життів величезної кількості людей.

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ЗСУ не штурмуватимуть Донецьк / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скріншот з відео

Українські військові не будуть штурмувати або обстрілювати окупований Донецьк, адже це "щось на рівні фантастики". Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Водночас Україна не відмовляється від Донбасу, але звільняти його будуть не такою ціною. Звичайний штурм населеного пункту може призвести до величезних втрат.

"Ми не будемо обстрілювати або штурмувати Донецьк, тому що там багато цивільного населення. Лобова атака урбанізованого міста - щось на рівні фантастики. Ніхто на це не піде", - каже Гетьман.

ЗСУ можуть взяти місто в оточення і тоді російські війська не зможуть втекти, вони або здадуться, або їх знищать. Шансів у оточеного угруповання немає, каже Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Дивіться інтерв'ю Олексія Гетьмана для Главреда:

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, що експерт дав прогноз, що ЗСУ звільнять Крим до Різдва, а РФ капітулює. Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють.

2-га і 3-тя лінії оборони армії РФ посиплються через нові бригади ЗСУ. Окупанти кажуть, нібито друга і третя лінії оборони у них міцніші за першу, яку українські військові вже частково прорвали, але ці заяви – просто маніпуляція.

ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту, а окупанти зазнають великих втрат. Українські сили оборони продовжують просуватись на декількох напрямках фронту.

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