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Нема на що утримувати: на Волині мати 8-х дітей відмовилася від дев'ятої

20 лютого 2022, 09:46

Жінку зараз розшукує поліція.

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У Луцьку мати кинула дитину в лікарні / УНІАН

У Луцьку жінка прийшла до лікарні з півторарічною донькою і просто залишила її в приймальному відділенні.

Працівникам медзакладу вона заявила, що не має коштів на утримання дитини, пише "12 канал".

"Зараз жінку розшукують. Вже відомо, що вона 1984 року народження, уродженка Володимира. Працівникам лікарні розповіла, що немає коштів на утримання дитини. Цікаво, що малюк навіть не зареєстрований", - йдеться в повідомленні.

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У Луцьку мати кинула дитину в лікарні / t.me/channel12vol

Жінку зараз розшукують. Дитина здорова, перебуває в лікарні з працівниками ювенальної превенції.

Це вже її 9-та дитина

Як виявилося, перед цим її позбавили прав опіки щодо восьми її дітей. Начальниця сектору ювенальної поліції області Інна Остапович пізніше зазначила у коментарі ІА "Волинь Post", що вдалося знайти бабусю дівчинки.

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Саму ж маму малятка в розшук не оголошували, бо вона сама покинула дитину, яка згодом був переданий відповідним службам.

Раніше ми повідомляли, що в Києві п'яна мати спала на вулиці, а поруч плакав її малюк. Таку картину побачила небайдужа перехожа, яка і звернулася до правоохоронців.

Також головред писав, що в Запоріжжі 29-річна жінка кинула своє немовля - чотиримісячну дочку - в будинку у свого знайомого в антисанітарних умовах. Дівчинку нормально не годували і в результаті вона померла.

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Автор: Сергій Кущ
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новини Луцька дитина
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