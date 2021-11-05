"Дитина лежала на землі і плакала": на Тернопільщині жінка кинула новонародженого біля магазину

В Тернопільській області копи відшукали жінку, яка в селищі Товсте Чортківського району посеред вулиці кинула немовля. Про це передавати представники Національної поліції по регіону.

Як кажуть у поліції, затримана - 31-річна місцева жителька, яка разом з чоловіком виховує чотирьох дітей. Свій вчинок жінка пояснила післяпологовою депресією.

У поліції повідомили, що немовля біля покинутої будівлі знайшла 14-річна дівчина, яка йшла повз і почула плач. Неповнолітня віднесла новонародженого до місцевого магазину, працівники якого викликали поліцію.

"Жінка пояснює, що вона не усвідомлювала своїх дій. А тому зробила такий вчинок", - каже речник Нацполіції по регіону Сергій Крета.

У поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 135 (залишення в небезпеці) КК України. Жінці загрожує до трьох років тюремного ув'язнення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося на Вінниччині породілля кинула здорову новонароджену доньку, а сама пропала, залишивши в приймальному відділенні неправдиву інформацію про себе

Оскільки мати до немовляти не повернулася, про цей випадок повідомили в поліцію і соцслужби. Як розповіла співробітниця ювенальної поліції, правоохоронці з'ясували, що людину із залишеними породіллею даними не існує, відмови від дитини вона теж не залишила.

Через три місяці в пологовий будинок навідалася мама з родичами і влаштувала скандал, вимагаючи повернути дочку.

Сусіди кажуть, що у жінки є ще четверо дітей. Старшій дочці - 18 років, молодшій – три. А ось про п'яту вагітність вони не знали.