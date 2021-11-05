УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Дитина лежала на землі і плакала": на Тернопільщині жінка кинула новонародженого біля магазину

5 листопада 2021, 10:05

У Тернопільській поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 135 (залишення в небезпеці) КК України. Жінці загрожує до трьох років тюремного ув'язнення.

Дитина
Дитина / ua.depositphotos.com

В Тернопільській області копи відшукали жінку, яка в селищі Товсте Чортківського району посеред вулиці кинула немовля. Про це передавати представники Національної поліції по регіону.

Як кажуть у поліції, затримана - 31-річна місцева жителька, яка разом з чоловіком виховує чотирьох дітей. Свій вчинок жінка пояснила післяпологовою депресією.

У поліції повідомили, що немовля біля покинутої будівлі знайшла 14-річна дівчина, яка йшла повз і почула плач. Неповнолітня віднесла новонародженого до місцевого магазину, працівники якого викликали поліцію.

"Жінка пояснює, що вона не усвідомлювала своїх дій. А тому зробила такий вчинок", - каже речник Нацполіції по регіону Сергій Крета.

У поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 135 (залишення в небезпеці) КК України. Жінці загрожує до трьох років тюремного ув'язнення.

Реклама

читайте такожКинула на тиждень чотирьох дітей і пішла розважатися: на Житомирщині знайшли горе-матір

Нагадаємо, раніше повідомлялося на Вінниччині породілля кинула здорову новонароджену доньку, а сама пропала, залишивши в приймальному відділенні неправдиву інформацію про себе

Оскільки мати до немовляти не повернулася, про цей випадок повідомили в поліцію і соцслужби. Як розповіла співробітниця ювенальної поліції, правоохоронці з'ясували, що людину із залишеними породіллею даними не існує, відмови від дитини вона теж не залишила.

Через три місяці в пологовий будинок навідалася мама з родичами і влаштувала скандал, вимагаючи повернути дочку.

Сусіди кажуть, що у жінки є ще четверо дітей. Старшій дочці - 18 років, молодшій – три. А ось про п'яту вагітність вони не знали.

viber
новини України новини Тернополя
Зараз ви переглядаєте новину «"Дитина лежала на землі і плакала": на Тернопільщині жінка кинула новонародженого біля магазину». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
100 грн за 0,5 л: соняшникова олія в листопаді ще більше подорожчає100 грн за 0,5 л: соняшникова олія в листопаді ще більше подорожчає Молодик в листопаді 2021: що потрібно робити, щоб залучити енергію грошейМолодик в листопаді 2021: що потрібно робити, щоб залучити енергію грошей Місячний календар на листопад 2021: знаки долі, небезпечні спокуси або випробування на міцністьМісячний календар на листопад 2021: знаки долі, небезпечні спокуси або випробування на міцність Температура до 39 та параліч: Україну атакує небезпечна хворобаТемпература до 39 та параліч: Україну атакує небезпечна хвороба Гороскоп на 5 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження або найкраще побаченняГороскоп на 5 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження або найкраще побачення
10:44

У салоні була пляшка від алкоголю: в Одесі авто на "зебрі" збило брата і сестру, дівчинка загинула

10:40

"З жахом чекаю": винуватицю смертельної ДТП у Харкові Зайцеву можуть звільнити достроковоВідео

10:11

Ярош розповів, що на фронті відбувається зараз і коли чекати чергової ескалаціїВідео

10:05

"Дитина лежала на землі і плакала": на Тернопільщині жінка кинула новонародженого біля магазину

09:57

Вивезли в ліс і жорстоко побили: у Польщі копи відлупцювали молодого українцяВідео

Реклама
09:27

Останній найтепліший день і різке похолодання - прогноз погоди на вихідні в УкраїніВідео

09:04

Київ скував транспортний колапс: запроваджено оперативне положенняВідео

08:59

Амністія і поступки Росії: Аваков закликав Україну готуватися до звільнення ДонбасуВідео

08:49

Дивіться в обидва: названі 5 найнебезпечніших днів листопада

08:46

"Скажений темп" COVID-19: українців попередили про 50 тисяч нових хворих на добуВідео

08:41

Росія ризикує піти на самогубство, нападаючи на УкраїнуПогляд

08:21

Коронавірус в Україні 5 листопада: майже 700 нових жертв COVID-19 й тисячі госпіталізаційВідео

08:15

Війська РФ біля кордонів України і загроза для Києва: у Зеленського пояснили ситуацію і дії МосквиВідео

07:50

Тепло змінюватимуть морози: чого чекати від погоди в грудні та коли прийде зимове похолоданняВідео

07:46

Гороскоп на 5 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження або найкраще побаченняВідео

07:43

Українські солдати в Старомар'ївці: у Генштабі ЗСУ відповіли на фейк РФВідео

07:11

"На Байрактарах не зупинимося": у Генштабі попередили окупантів про потужну відповідь на агресіюВідео

06:30

Україна та США підпишуть важливий документ: Кулеба розкрив, про що йтиметься у хартії про партнерствоВідео

06:00

Ксерокопія і казка: чому держбюджет-2022 нереалістичнийПогляд

05:40

Станіслав Асєєв. "Ізоляція" - російський концтабір на ДонбасіВідеоблоги

Реклама
05:15

Як натерти часник та не забруднити посуд: лайфхак, про який ви навіть не здогадувалися

05:04

Дієтолог пояснила, які сухофрукти найкорисніші

04:39

Кому категорично не можна їсти сливи - відповідь дієтологаВідео

04:10

Розкрито унікальну користь бананів: чому їх потрібно їсти якомога більшеВідео

03:54

Потрібно терміново тягнути на щеплення: лікар пояснив, кому вакцинація потрібна в першу чергуВідео

03:35

MARUV спокусливо випнула сіднички та показала "соковиті" форми без фотошопу

03:12

Фінансовий гороскоп на тиждень 8-14 листопада: ризик пограбування або успіх в грошових питанняхВідео

02:35

Ще одна область на межі потрапляння до "червоної" зони: подробиці

01:50

Не снідайте так: 5 помилок, які непомітно гублять ваш імунітет

01:31

Вчені спростували міф про те, що відмова від алкоголю продовжує життя

01:08

Олег Винник серйозно захворів і скасував свої виступиВідео

00:40

Кишечнику і серцю не минути лиха: продукти, які не варто їсти натщесерце

00:25

Авторитет Зеленського у ЗСУ та проблеми армії: Ярош закликав президента до рішучих дійВідео

04 листопада, четвер
23:57

Арахамія перерахував прізвища нардепів-антивакцинаторів

23:32

Третьякова поскаржилася на" булінг " після скандальної заяви щодо Полякова

23:26

Медики перерахували симптоми раку підшлункової залози

23:13

Дорога до НАТО і повернення територій: у США оголосили про потужну підтримку України

22:57

"Слуга народу" обізвав Арахамію "Мауглі з дуже зелених джунглів"

22:52

Які овочі восени допомагають втихомирити стрес - коментар дієтолога

22:16

Комаровський вказав на шкоду "дистанційки" та як повернути дітей за парти

Реклама
21:56

Ніколи не купуйте: ці речі приносять в будинок біду і негативВідео

21:56

"Фантастичні тварини, які тремтять і право мають": рецензія на фільм ВічніВідео

21:50

В Одесі водій наїхав на людей та втік із місця ДТП

21:45

Нова хвиля обов'язкової вакцинації від COVID-19: у МОЗ уточнили новий список професійВідео

20:30

Нардеп від Слуги народу з Харкова Олександр Бакумов пішов з посади в парламенті

20:25

Як стати мільйонером: названо 5 головних звичок багатих людейВідео

20:25

Резніков повідав, чим має намір займатися на посаді глави Міноборони

20:10

Націоналісти попередили Зеленського: ситуація в Сумах критична, наступним може вибухнути Дніпро

19:57

Поїздки до червоної зони і кафе – без обмежень: в Україні з'явиться COVID-сертифікат одужання

19:30

У Харкові стартують випробування таблеток від коронавірусу

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти