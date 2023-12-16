Путіну "припікає" : у Силах оборони розкрили деталі ситуації на Лівобережжі

Диктатор Володимир Путін нещодавно згадав селище Кринки на Херсонщині, нагадала Наталія Гуменюк.

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Стали відомі подробиці боїв під Кринками / Колаж: Главред, Фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, deepstatemap.live

Голова Об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала ситуацію на лівому березі Херсонської області, де українські захисники зайняли кілька плацдармів.

Вона нагадала, що нещодавно диктатор Володимир Путін згадав селище Кринки і фантазував про нібито "знищення" української армії там. Однак це свідчить це насправді про зворотне, підкреслила співрозмовниця в коментарі Каналу 24.

За її словами, як тільки росіяни починають гіперболізовано розповідати про свої "успіхи" на певному напрямку – це фактично означає абсолютно зворотне.

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"Це означає, що росіянам дійсно "припікає". Якщо навіть диктатор знає про таке селище - там ситуація досить непроста", - зазначила Гуменюк.

Вона також додала, що якби це дійсно була перемога для окупаційної армії, то вони проголосили б це "коротко і ясно". Якщо вони довго пояснюють, то це говорить про те, що вони намагаються "відвести очі".

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просуваються на Лівобережжі Херсонщини та захоплюють нові позиції. Українські сили продовжили наземні операції на східному березі Херсонської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти мінують важливі об'єкти в Херсонській області. Росіяни мінують об'єкти критичної інфраструктури, щоб знищити її, якщо доведеться відступати під натиском українських сил.

Як повідомлялося раніше, російські окупаційні війська в Херсонській області отримали боєприпаси, які датуються 50-ми роками минулого століття. Ці боєприпаси раніше зберігалися на складах в Ростовській області і повинні були утилізуватися. Однак, замість безпечної утилізації, російське командування передало цей небезпечний вантаж окупантам, з метою використання його для мінування оборонних позицій.

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