Не шукайте "чарівну" пігулку: Комаровський розповів, як позбутися кашлю після COVID-19

Євген Комаровський розповів, як швидко позбутися від кашлю / УНІАН

Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, як довго може турбувати сухий кашель, якщо людина перехворіла на коронавірусну інфекцію, і як полегшити стан.

За його словами, тривалий кашель може турбувати не лише після COVID-19, але і після будь-якої перенесеної ГРВІ. Причина цього в тому, що в процесі ГРВІ можливі ураження слизової оболонки бронхів. Потім слизова відновлюється, активізується кровообіг, постійно виробляється слиз, і організму потрібно його позбутися. Це відбувається за допомогою кашлю, сказав Комаровський в програмі Ранок з Україною.

Як довго триватиме кашель, залежить від декількох факторів. Зокрема, від способу життя і параметрів навколишнього середовища. Перший вирішальний фактор - це наявність або відсутність рідини в організмі.

"Є таке поняття - "реологія крові", тобто її плинність і в'язкість. Мокрота, яка виділяється в легенях, теж має свою реологію, тому може бути рідкою або в'язкою. І навіть існує правило: реологія крові=реологія мокротиння", - пояснив Комаровський.

Це означає: якщо є дефіцит рідини в організмі, ви будете довго кашляти, і такий кашель – неефективний та болісний. Оскільки у вас густа кров, то і мокрота теж буде густою.

Реклама

Якщо ж людина багато п'є, то немає дефіциту рідини в організмі. В цьому випадку мокрота не густа, а рідка, її легко відкашляти. Тому важливо багато пити, щоби не пересихало в роті.читайте такожЦих діагнозів насправді не існує: Комаровський розвінчав міфи про три популярні хвороби

Також Комаровський радить стежити за вологістю повітря. Під час опалювального сезону і якщо працює кондиціонер, повітря зазвичай дуже сухе. Але коли вологість повітря від 40 до 60% – кашель не буде тривалим.

Щоби швидше позбутися кашлю, людині необхідне свіже повітря.

"Зверніть увагу, як ви проводите вихідний день. На дивані перед телевізором або гуляєте в лісі? Не шукайте "чарівну" пігулку. Міняйте спосіб життя", - резюмував Євген Комаровський.

Як повідомляв Главред, раніше Євген Комаровський розповів, чи потрібно пити вітаміни у пігулках і краплях.

Вам також може бути цікаво: