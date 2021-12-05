Комаровський назвав єдиний вітамін, який потрібно пити додатково / УНІАН

Відомий український лікар Євген Комаровський заявив, що замість вітамінів в таблетках потрібно різноманітно харчуватися. При цьому виняток потрібно зробити лише для одного препарату.

Подробицями про вітамінні добавки заслужений лікар поділився на телеканалі "Україна". Посилаючись на Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ), Комаровський зазначив, що єдиним вітаміном, який потрібно пити додатково, є вітамін D.

"Виняток ВООЗ робить тільки для вітаміну D. Вона вважає, що вітамін D шкідливо отримувати від сонця, бо сонце погано діє на шкіру... Тому краще все-таки вітамін D приймати у вигляді крапель і таблеток" - уточнив Комаровський.

А щоб організм не потребував інших вітамінів, харчування має бути повноцінним, різноманітним.

"Людина повинна їсти щось молочне, щось м'ясне, якусь рибу, якийсь овоч, якийсь фрукт, якийсь злак. Якщо ви їсте яблуко, картоплю, хліб, курку і кефір, то це абсолютно різноманітне харчування", - стверджує педіатр.

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Тобто не потрібно їсти "150 овочів і фруктів в день", а важливо складати раціон з різноманітних харчових груп.

За його словами, додатково приймати вітаміни потрібно тим, хто дотримується дієти, або не вживає якісь продукти.

Комаровський підкреслив, що вітаміни - лікувально-профілактичні препарати і приймати їх потрібно, якщо до цього дійсно є показання.

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Раніше лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, як не можна зберігати продукти. На думку заслуженого лікаря, заморожування - найкращий спосіб для того, щоб максимально зберегти користь їжі.

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