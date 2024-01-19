'Не хочуть йти в атаку': Росіяни не можуть вести масштабні атаки в Україні - розвідка Естонії

Окупанти сконцентрували підрозділи на Луганському напрямку, там можлива велика хвиля атак.

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Росіяни сконцентрували сили на Луганщині / Колаж: Главред, фото: 56 мотопіхотна окрема Маріупольська бригада, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського

Російські війська не можуть здійснити масштабні атаки на кількох напрямках в Україні через брак сил. Окупанти сконцентрували підрозділи на Луганському напрямку, на інших напрямках активізації атак очікувати не слід. Про це розповів командувач Центру військової розвідки Естонії Антс Ківісельг, повідомило видання ERR.

"Бойові дії ведуться на Луганському напрямку і там кілька російських ударних підрозділів зазнали великих втрат внаслідок дезертирства підрозділів", - зауважив Ківісельг.

За словами командувача естонської розвідки, на Луганщині можлива велика хвиля атак окупантів. Ймовірно, вона відбудеться не раніше кінця січня-початку лютого, коли промерзне ґрунт. Крім цього, концентрація сил в одному місці свідчить, що "такої атакувальної активності не можна очікувати на інших напрямках, тому що для цього просто не вистачає сил".

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Ситуація на Донецькому напрямку

Ківісельг зазначив, що на Донецькому напрямку російські війська намагаються перекрити шляхи постачання в Авдіївці, але безуспішно.

У районі Мар'їнки Донецької області російські війська здійснили наступ та досягли певних успіхів. Росіяни використовували тактику атаки з флангів, замість прямого штурму позицій українських захисників.

"Це вимагає, щоб підрозділи були добре навчені та керовані, на щастя, таких підрозділів у Росії небагато, це один із небагатьох випадків", - сказав Ківісельг.

Ситуація на півдні України

За даними командувачу Центру військової розвідки Естонії, на Запорізькому напрямку окупанти атакували Херсонську область. Водночас росіяни зменшили кількість обстрілів.

"Це пов'язано з тим, що морська піхота і ВДВ, які там в основному воюють, не хочуть йти в лобову атаку", - додав Ківісельг.

На лівобережжі Дніпра українські військові утримують створені плацдарми, але замерзання ріки створює труднощі з постачанням як ЗСУ, так і росіян.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, окупанти активізували бойові дії, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Зокрема, їхні зусилля спрямовані на захоплення військової агломерації Слов'янськ - Краматорськ.

Також українським воїнам не вистачає озброєнь, а Росія не може розгорнути серйозний наступ через дефіцит резервів. Змінити становище може передача Заходом Україні техніки, зокрема винищувачів F-16, що дозволить країні домінувати в небі, вважає військовий експерт Петро Недзельський.

Крім цього, російські війська використовують нову тактику для захоплення Авдіївки. Вони задіюють бойову авіацію та техніку у малих групах, намагаючись обійти коксохімічний завод через втрати.

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