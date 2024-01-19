На фронті склалася патова ситуація: полковник сказав, що потрібно для перелому

Зараз на фронті жодна зі сторін не може рухатися вперед. ЗСУ не вистачає озброєння, а російські окупанти відчувають дефіцит резервів для серйозного наступу.

https://glavred.net/ukraine/na-fronte-slozhilas-patovaya-situaciya-polkovnik-skazal-chto-nuzhno-dlya-pereloma-10534580.html Посилання скопійоване

На фронті склалася патова ситуація, вважає Недзельський/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

На фронті в Україні зараз склалася патова ситуація. Українським воїнам не вистачає озброєнь, а країна-агресорка Росія не може розгорнути серйозний наступ, особливо на кількох напрямках, через дефіцит резервів.

Ситуація могла б зрушитися з мертвої точки, якби Захід передав Україні ті види техніки та озброєння, які досі не були надані, насамперед винищувачі F-16. Отримання таких винищувачів дозволило б нашій державі домінувати в небі. Таку думку висловив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Недзельський в інтерв'ю OBOZ.UA.

Недзельський, зокрема, прокоментував заяву представника ГУР Вадима Скібіцького щодо відсутності в РФ резервів для наступу на кількох напрямках. За словами військового експерта, зараз на фронті триватимуть бойові дії тактичного рівня.

відео дня

"Скібіцький на сто відсотків має рацію. З погляду військового мистецтва, суто академічної військової науки, аби проводити наступ, сторона, що наступає, повинна мати перевагу в 3-5 разів. Адже противник обороняється, він укріплений, тому втрати сторони, що наступає, значно більші", – сказав Недзельський.

Він також зазначив, що українська розвідка пильно стежить за тим, які саме сили мають російські окупанти. Експерт наголосив, що цих сил Росії не вистачає, незважаючи на мобілізаційні ресурси. Російські загарбники втрачають багато зброї, наступальних засобів, танків, БТР, літаків, тому в окупантів недостатньо ресурсів, щоб здійснювати наступ на кількох напрямках.

Але українцям розслаблятися не варто, адже Україна протистоїть значно більшому сусідові, який має більшу кількість населення і, відповідно, більше особового складу, а також техніки та озброєння. І противник досі має перевагу в авіації.

Недзельський наголосив, що українські військові зможуть наступати лише тоді, коли отримають літаки F-16 і почнуть домінувати в небі.

"Всі наші військові керівники пояснювали, чому не відбувся український контрнаступ – тому що наші союзники не надали нам тих чи інших видів озброєнь, які би могли забезпечити успіх. І в першу чергу це авіація... Зараз йдуть розмови про F-16. Щойно вони з’являться в нас, ми будемо домінувати в небі. А до того вести розмову про наступ просто неможливо. Це означає, що і нам, як і ворогу, доведеться наступати, влаштовуючи "м’ясні штурми", втрачати особовий склад. Наше військове керівництво такого не допустить", – переконаний експерт.

За словами полковника запасу ЗСУ, зараз ситуація на фронті "патова" – це означає, що жодна зі сторін не може розпочати широкомасштабний наступ. За словами Недзельського, нині ні ворог не може наступати, ні ми не можемо проводити контрнаступ – доти, доки нам не нададуть те озброєння, яке мусять дати наші союзники.

"Наші політики кажуть, мовляв, ми маємо в них просити… Ні! Ми маємо вимагати! Вони зобов’язані дати нам це озброєння", – заявив він.

Військовий експерт пояснив, що Україна свого часу відмовилася від ядерного статусу, обмінявши його на примарні "гарантії" Будапештського меморандуму. Але у висновку свої зобов’язання, які наші союзники взяли на себе згідно з цим меморандумом, вони не виконали.

Війна в Україні

Раніше у Financial Times зазначали, що у Путіна планують "великий наступ" у чотирьох областях. У матеріалі видання писали, що російські окупанти можуть спробувати захопити Харків і навіть Київ – Путін, як і раніше, "хоче" захопити всю Україну і підкорити народ.

Також раніше повідомлялося, що РФ утримує на північному кордоні з Україною 22 тисячі військових. Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв зазначив, що біля північного кордону з Україною Росія утримує близько 21,8 тисячі військовослужбовців. Ситуація залишається контрольованою.

Нагадаємо, у ГУР розкрили деталі потужних прильотів після ударів БПЛА у РФ. Йдеться про ураження нафтобази, яка залучена в поставку окупаційному корпусу ПММ, пояснив спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.