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Не дочекався повернення: у полоні помер захисник Маріуполя, якого донька впізнала на судилищі

Руслана Заклінська
31 липня 2024, 00:17
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Український захисник потрапив у полон у 2022 році, а пізніше опинився на лаві підсудних у Ростові-на-Дону разом з іншими оборонцями Маріуполя.
Не дочекався повернення: у полоні помер захисник Маріуполя, якого донька впізнала на судилищі
Оборонець потрапив у російський полон у 2022 році / Колаж: Главред, фото: instagram.com/kristykoshka9

Донька українського захисника впізнала свого батька на фотографіях з показового судилища над азовцями, яке відбулося в 2023 році. Однак чоловік помер у полоні, так і не дочекавшись повернення додому. Про смерть захисника повідомила його донька Крістіна Кошка на своїй сторінці в Instagram.

"9 днів, як тебе не стало, 9 днів, поки ти досі не на рідній землі. Мій улюблений татко, як ми боролися за тебе, як боровся ти і чекав на зустріч з нами. Ти завжди підбадьорював нас. Ніколи не пробачу тим, хто тебе не врятував, і це відбулося в полоні", - написала вона.

До початку повномасштабного вторгнення Олександр працював моряком, а після початку війни приєднався до територіальної оборони. Чоловік потрапив у полон у 2022 році, а пізніше опинився на лаві підсудних у Ростові-на-Дону разом з іншими захисниками Маріуполя. Йому та його товаришам висунули обвинувачення в участі в терористичній організації та у діях, спрямованих на повалення підтримуваної Росією влади в Донецькій області.

відео дня

На одній із світлин з судового процесу Крістіна впізнала свого батька. Вона зазначила, що батько зовсім не схожий на себе через рік полону і виглядає вкрай виснаженим та змученим.

"Здається, що 2 різні людини, але на жаль ні. Це моя рідна людина, мій тато, який рік перебуває в полоні! За що? За те, що він захищав своє місто Маріуполь, свою країну, і був на своїй території? За що такі знущання? Важко дивитися на людину, яка колись була щаслива, у якої було все, а зараз просто безпорадність та порожнеча в очах. Поверніть усіх захисників Маріуполя додому, бо вони виконали свій обовʼязок перед країною", - написала тоді дівчина.

Бригада НГУ "Азов"

12-та бригада спеціального призначення "Азов" - тактичне з'єднання Національної гвардії України. Раніше також відоме як батальйон "Азов" і полк "Азов".

"Азов" був сформований у травні 2014 року в Маріуполі та брав участь у звільненні міста від російських військ і сепаратистів у рамках АТО.

Під час АТО/ООС "Азов" також брав участь у боях за Іловайськ, Широкине, Мар'їнку.

Підрозділ брав участь у боях за Маріуполь і Азовсталь під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Вікіпедія.

Обмін полонених між Україною та Росією - новини за темою

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що наразі обмін ще не завершився. За кожного українського полоненого йде боротьба, однак робота по поверненню бійців з деяких підрозділів йде особливо важко, адже Росія не хоче їх звільняти. Мова йде зокрема і про бійців "Азову".

Як повідомляв Главред, в Україну 25 червня повернулися військові в рамках великого обміну з РФ. Додому приїхали 90 захисників. В Мережі вже розлетілися щемливі відео з кадрами повернення українців.

Раніше російський диктатор Путін заявив, що у полоні РФ нібито перебуває 6465 українських військовослужбовців, а в українському - 1348 росіян, однак, за даними ГУР ці цифри не відповідають дійсності.

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Азов військовополонені обмін полоненими війна Росії та України
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