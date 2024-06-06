Путін назвав кількість українських полонених в Росії: в ГУР відреагували

В ГУР спростували заяву російського диктатора щодо точної кількості українських та російських військовополонених і назвали ціль подібних заяв Путіна.

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В ГУР оцінили правдивість наведених Путіним цифр щодо кількості полонених / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

5 червня російський диктатор Володимир Путін в ході проведення одного із пропагандистських заходів озвучив дані щодо кількості полонених українських та російських військових. За його словами, в російському полоні нібито перебуває 6465 українських військовослужбовців, а в українському - 1348 росіян, однак, за даними ГУР ці цифри не відповідають дійсності. Про це в коментарі LIGA.net заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов

Він зазначив, що Путін озвучив дані щодо кількості військовополонених з пропагандистською метою.

Юсов наголосив, що ці публічні заяви російського диктатора звучать напередодні проведення важливих міжнародних заходів, зокрема і Глобального саміту миру. Він додав, що в ході проведення саміту буде зокрема обговорюватись питання захисту прав військовополонених та повернення їх до України.

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За словами Юсова, подібні заяви диктатора є частиною інформаційної операції, дезінформації та свідчать про те, що питання військовополонених також є болючим для Росії.

В ГУР вказують на те, що озвучені Путіним цифри щодо кількості військовополонених не відповідають дійсності, особливо щодо кількості російських військовополонених в українському полоні, підкреслив Юсов.

Однак Україна не буде називати альтернативні цифри, додав він.

"Україна дотримується своїх принципів, і, власне, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими конкретних цифр не називає, хоча працюють відповідні реєстри Координаційного штабу, Національного інформаційного бюро. Ведеться облік значно більш детальний і широкий, ніж навіть Міжнародним комітетом Червоного Хреста", – пояснив представник.

Юсов підкреслив, що вся інформація про полонених відома українській стороні, а Путін озвучив свою заяву з пропагандистською метою.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Обмін полоненими - що відомо повернення полонених до України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна повернула з російського полону 75 полонених, зокрема представників ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників та 4 цивільних осіб. Про це заявив президент України Володимир Зеленський 31 травня.

Серед них була і 24-річна Мар'яна Чечелюк, яка перебувала в російському полоні два роки.

Раніше Росія оголосила про зупинення обміну полоненими з Україною, вказавши, що цей процес припинили кілька місяців тому, і навіть звинуватила Україну в цьому.

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