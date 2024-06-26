Особливо важке завдання: в ГУР сказали, чи вдасться повернути з полону азовців

Російська пропаганда постійно працює над створенням різних "жахіть" та "образів", в які потім сама дуже сильно вірить, каже Юсов.

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В ГУР сказали, чи вдасться повернути з полону азовців / колаж: Главред, фото: Андрій Єрмак, УНІАН

Ввечері 25 червня в Україну вдалося повернути 90 українських захисників, серед яких – 52 оборонці "Азовсталі". Однак серед повернених з ворожого полону не було жодного бійця бригади "Азов". Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив, що наразі обмін ще не завершився.

Він зауважив, що за кожного українського полоненого йде боротьба, однак робота по поверненню бійців з деяких підрозділів йде особливо важко, адже Росія не хоче їх звільняти.

За словами Юсова, Україна докладає максимальних зусиль, щоб повернути кожного захисника, який опинився у ворожому полоні.

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У розвідці також наголосили, що російська пропаганда постійно працює над створенням різних "жахіть" та "образів", в які потім сама дуже сильно вірить. Відповідно, це ускладнює роботу щодо повернення захисників.

Представник Головного управління розвідки додав, що після такого росіянам дуже складно йти на поступки, адже вони розповідали своєму суспільству про "нацистів".

В той же час, робота щодо повернення бійців "Азову" з полону триває і вже є певні результати, про які не оголошують публічно.

"Кожен повернутий захисник – це окрема битва й окрема перемога. І з публічною стороною, з розголосом треба бути дуже обачними й уважними, тому що публічність у таких ситуаціях – це зброя, яка може як допомогти, так і нашкодити", – підкреслив Юсов.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Обмін полоненими 25 червня - що відомо

25 червня відбувся новий обмін полоненими. В Україну з російського полону повернулися 90 захисників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Серед українців, які повернулись з російського полону є воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Вони захищали Маріуполь, ЧАЕС, воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що операція з обміну військовополоненими ще триває. Ще один обмін може відбутися вже найближчими днями.

У Мережі з'явилися зворушливі відео з кадрами повернення українських захисників. На кадрах видно, як наші військові виходять з автобусів. В їхніх очах, незважаючи на втому, помітне неймовірне щастя. Напевно, багато хто до останнього не вірив у те, що саме цього дня вони зможуть повернутися на рідну землю.

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