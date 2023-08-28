"Не буде жодних виключень": Романенко розповів, як ЗСУ будуть "кошмарити" росіян

Експерт підкреслив, що нові винищувачі F-16 братимуть участь в усіх операціях, які будуть проводитися наступного року.

https://glavred.net/ukraine/ne-budet-nikakih-isklyucheniy-romanenko-rasskazal-kak-vsu-budut-koshmarit-rossiyan-10496203.html Посилання скопійоване

Романенко розповів, як ЗСУ будуть "кошмарити" росіян / Колаж: Главред, фото: 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького, скріншот із відео

Під час наступальної кампанії 2024 року Збройні сили України будуть використовувати винищувачі F-16 в усіх операціях, які будуть проводитися. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музея авіації ім. О.К. Антонова Валерій Романенко.

"Нові винищувачі братимуть участь в усіх операціях, які будуть проводитися наступного року. Не буде жодних виключень", - підкреслив Романенко.

За його словами, авіація – це наймобільніший спосіб, адже радіусу дії винищувача F-16 вистачить для того, щоб виконати бойове завдання у будь-якому районі бойових дій.

"Підвісьте під F-16 один-два паливні баки (у них в основному два), і він злетить із будь-якого аеродрому України, а радіусу його дії вистачить для того, щоб у будь-який район бойових дій прилетіти, виконати бойове завдання і повернутися на той самий аеродром – у нас не настільки велика країна", - зауважив авіаційний експерт.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Передача F-16 Україні

Як повідомляв Главред, 20 серпня президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна отримає 42 літаки F-16. Ці винищувачі зобов'язалися передати Нідерланди.

Однак пізніше прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте засумнівався в можливості передати Україні 42 винищувачі F-16.

Згодом стало відомо, що Данія передасть Україні 19 літаків F-16. Як зазначила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, перші 6 винищувачів з'являться в Україні вже до Нового року. Ще 8 літаків відправлять у 2024 році, а решту 5 – у 2025 році.

Після цього у РФ закотили істерику і пригрозили "новими жертвами". Посол Росії в Данії Володимир Барбін марить, що мовляв Данія, прикриваючись тезою, що Україна сама повинна визначати умови миру, "прагне не залишити Україні іншого вибору, крім продовження військового протиборства з Росією".

Нещодавно у Повітряних силах пояснили, як F-16 змінять хід війни. За словами Юрія Ігната, F-16 здатні змінити хід подій. Вони здатні забезпечити Україні те, що сьогодні потрібно найбільше – перевага в повітрі на окупованих територіях.

Дивіться відео, в якому Романенко розповів, коли Україна отримає винищувачі F-16:

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.