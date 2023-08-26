"Нема кому Бахмут тримати": ЗСУ вправно ліквідували поплічника Пригожина

Український журналіст Денис Казанський іронічно зазначив, що зараз практично немає кому тримати Бахмут в окупації.

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ЗСУ вправно ліквідували поплічника Пригожина / Колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського, Telegram

Українські захисники вправно ліквідували вагнерівця "Бібера", якого Пригожин у травні під час виходу "Вагнера" з Бахмута лишив "стерегти" місто.

Як повідомляють у російських Telegram-каналах, переважаючі сили України "демілітаризували" бойовика близько трьох тижнів тому.

"Відомий по Бахмуту "музикант" "Бібер" загинув три тижні тому в бою з переважаючими силами противника", - йдеться в повідомленні.

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Український журналіст Денис Казанський іронічно зазначив, що зараз практично немає кому тримати Бахмут в окупації.

"Пригожина висадили в повітря, "Бібера" вбили. Практично нема кому Бахмут тримати", - написав він у своєму Telegram-каналі.

У Росії розбився літак з Пригожиним

В країні-агресорці Росії впав літак з Пригожиним – керівником бойовиків ПВК Вагнер. Інцидент стався в середу ввечері, 23 серпня. Всі, хто знаходився на борту, загинули. У РФ сказали, що в літаку були Пригожин і його соратники, серед яких – Дмитро Уткін Вагнер.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина. На думку фахівців, тепер майбутнє бойовиків ПВК Вагнер під великим питанням.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель Пригожина. Гарант сказав, що Київ непричетний до цього, а хто причетний, "всі усвідомлюють".

Нещодавно у Путіна зробили заяву щодо загибелі Пригожина і причетності Кремля. Так, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль непричетний до аварії літака з Пригожиним і його соратниками. Також, за його словами, наразі немає офіційної інформації про те, що Пригожин дійсно загинув.

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