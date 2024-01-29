Росіяни розбомбили виробництво ракет в Україні: хто здав його координати

В Україні після обстрілу росіян припинилося виробництво ракет.

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Росіяни розбомбили виробництво ракет в Україні / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Російська армія завдала удару по виробництву ракет в Україні 29 грудня 2023 року під час ракетного обстрілу. Про це в інтерв'ю телеканалу "Прямий" повідомив генерал Сергій Кривонос.

За словами генерала, в Україні була можливість виробляти і вироблялася власна зброя, поки наприкінці минулого року виробництво не зупинив ракетний обстріл росіян.

Також Сергій Кривонос стверджує, що за інформацією представників Конструкторського бюро "Луч", за фактом обстрілу не було відкрито жодного кримінального провадження з боку СБУ.

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Зокрема, генерал акцентував увагу на тому, що на заводі стався внутрішній витік і "злив" інформації про всіх співучасників виробництва ракетних сил України, а отже, це не лише "витік інформації", а державна зрада, яка має бути досліджена Службою безпеки України.

"Зброя у нас до 29 грудня була і була можливість її виробляти. Я, до речі, вчора спілкувався з представниками КБ "Луч" і нічого офіційно з боку СБУ за фактом витоку інформації щодо злиття всіх співучасників виробництва ракетних сил України, щодо яких 29 грудня прилетіло, жодних кримінальних проваджень немає", - повідомив генерал.

До слова, КБ "Луч" виробляло ракети "Нептун" і "Вільха".

Військове виробництво в Україні

Як повідомляв Главред, Україна працює над розробкою власних систем протиповітряної оборони, зокрема гібридних систем ППО. Також країна значно збільшила виробництво боєприпасів. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

Також у Міноборони обіцяють наростити власне виробництво FPV-дронів, що в найближчій перспективі зможе компенсувати брак артилерійських снарядів, зокрема вже дефіцитних 155-мм боєприпасів.

Крім іншого, Велика Британія організувала спільні операції з Україною у військово-промисловому комплексі завдяки тому, що Україна увійшла до трійки лідерів з виробництва БпЛА. Однак це не всі новини про промислове партнерство.

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