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Названо цілі обстрілів: РФ істерично погрожує Україні новими ударами

Олексій Тесля
22 березня 2025, 14:52
283
У РФ заявили про те, що можуть дати "симетричну відповідь".
ракета
РФ погрожує новими ударами / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Важливо:

  • РФ звинуватила Україну в "повній недоговороздатності"
  • У РФ погрожують Україні "симетричною відповіддю"

Країна-агресор РФ звинуватила Україну в нібито "повній недоговороздатності та відсутності прагнення до миру".

Українські військові нібито завдають ударів по російській енергетиці, заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, яку цитують російські пропагандисти.

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"Москва залишає за собою право на відповідь, зокрема симетричну, якщо українські атаки на енергооб'єкти Росії продовжаться", - заявила Захарова.

Припинення обстрілів - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський погодився припинити удари по енергетичних об'єктах РФ і обговорив можливість часткового припинення вогню під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомлялося раніше, Україна і РФ погодилися припинити удари по енергетиці. Україна і США будуть спільно працювати над питанням контролю за дотриманням перемир'я.

Як повідомляв Главред, після розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним і угоди про 30-денне припинення атак на енергетичну інфраструктуру України президент Володимир Зеленський 19 березня провів телефонну розмову з Трампом.

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Хто така Марія Захарова

Марія Захарова - директор Департаменту інформації та преси МЗС РФ.

Як центральна фігура урядової пропаганди, вона сприяла розгортанню російських військ в Україні. Тому вона підтримувала дії та політику, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

Російська чиновниця нерідко фігурує у міжнародних скандалах через невміння вести адекватну дискусію, а у пропагандистських колах її звинувачують у зловживанні алкоголем.

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