Трамп 'забанив' одну з головних вимог Путіна: заява Білого дому

Обмін розвідувальною інформацією з точки зору оборони України триватиме.

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У Білому домі зробили заяву після переговорів Дональда Трампа / колаж: Главред, скріншот

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США продовжать обмін розвідувальною інформацією з Україною

Раніше Путін вимагав не надавати розвіддані Києву

США продовжать обмін розвідувальною інформацією з Україною, повідомила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт.

Про це вона повідомила під час брифінгу в середу, відповідаючи на одне із запитань журналістів.

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За словами Левітт, "обмін розвідувальною інформацією з погляду оборони України триватиме", наголосила вона під час брифінгу, що відбувся.

Що вимагав Путін

Як відомо, раніше диктатор РФ після розмови з Дональдом Трампом заявив, що "ключовою умовою для недопущення ескалації" війни в Україні мають стати "повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Києву".

Крім того, замість пропозиції США про 30-денне повне припинення вогню, у Кремлі запропонували на 30 днів "утриматися" від атак на енергетичні об'єкти.

Переговори Трампа з Путіним - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, за підсумками розмови Трампа і Путіна 18 березня глава Кремля нібито частково погодився на 30-денне припинення вогню у вигляді ударів по енергетиці та інфраструктурі. У Путіна заявили, що він дав такий наказ своїм військам.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до взаємного припинення ударів по енергетиці. Утім, якщо окупанти порушать перемир'я, Київ відповідатиме.

Після розмови Трампа і Путіна війська РФ знову завдали ударів по Україні. Зокрема, і по енергетиці - місто Слов'янськ було частково знеструмлено.

Путін фактично відмовив Трампу в реалізації ідеї припинення вогню, сказав пізно ввечері Володимир Зеленський.

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Хто така Керолайн Левітт? Керолайн Левітт (нар. 24 серпня 1997) — американська політична радниця і політикиня, прессекретарка Білого дому з січня 2025 року в адміністрації Дональда Трампа, пише Вікіпедія. Левітт стала наймолодшим прессекретарем Білого дому в історії США. Перед призначенням на цю посаду була прессекретаркою президентської кампанії Дональда Трампа у 2024 році.

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