Пенсіонерка у Москві "здала" поліції сусідку-українку за слова, що Україна переможе

Сусідка заявила, що Україна відновить територіальну цілісність і знищить Кримський міст.
71-річна росіянка "здала" поліції свою сусідку-українку за те, що вона під час конфлікту заявила, що Україна переможе Росію у війні, поверне свої території і знищить Кримський міст.
Пенсіонерка не була учасницею цього конфлікту, а просто почула його. Спочатку вона проігнорувала це і не вчиняла ніяких дій. Проте через місяць пішла у поліцію і донесла на свою сусідку Олену. Про це повідомляєросійський телеграм-канал Baza.
Ключовим у прийнятті такого рішення для пенсіонерки став постійний перегляд російської пропаганди по телевізору. Вона надивилася програм російських пропагандистів, у яких ті закликали "бути уважними", і після цього почала шукати "ворогів Росії".
Одразу в її пам’яті виринула ситуація місячної давності, і росіянка пішла в поліції та заявила на свою сусідку.
"Остаточне рішення пенсіонерка ухвалила через телевізор – за словами пенсіонерки, там їй пояснили, ніби в українців "невідомо що" в голові, і тому нині треба бути напоготові", – пишуть пропагандисти.
Повідомляється, що сусідка Олена, яка підтримує територіальну цілісність України, родом з Одеської області. Раніше вона переїхала в Москву до чоловіка.
Раніше повідомлялося, що росіяни масово тікають з окупованого Криму після вибухів, які сталися на військовому аеродромі в Сакському районі 9 серпня. Одна з росіянок, яка з сім’єю покидала Крим, закотила істерику і розплакалася зі словами, як вона не хоче покидати Алушту, адже почувалася там "як вдома".
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу закрити свої кордони для усіх громадян країни-агресорки Росії. В РФ на це відреагували хамством.
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