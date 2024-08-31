Призначення начштабу СБС закінчилося скандалом: у чому звинувачують топофіцера ЗСУ

Низка активістів і ЗМІ поширили інформацію про те, що Роман Гладкий нібито підозрювався в державній зраді.

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Призначення Романа Гладкого закінчилося скандалом / Колаж: Главред, Фото: "Думская", vk/Т.Гладкая

Роман Гладкий, якого було призначено начальником штабу Командування Сил безпілотних систем, упродовж 2018 - 2019 років пройшов усі необхідні перевірки Службою безпеки України.

Про це повідомляється на сторінці Командування сил безпілотних систем ЗСУ в соцмережі Facebook.

"За наявною інформацією, протягом 2018-2019 років капітан 1 рангу Гладкий пройшов усі необхідні перевірки Службою безпеки України, має допуск до роботи з відомостями з високим ступенем секретності", - повідомляють у відповідь на поширення в медіа та соціальних мережах інформації про Гладкого.

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Там також зазначили, що Гладкий - офіцер із багаторічним досвідом служби у Збройних силах України, має відповідну військову освіту та значний досвід служби на керівних посадах у ЗСУ.

"Зокрема, у 2020 - 2023 роках - на посадах заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об'єднаних сил, а потім заступника Командувача Об'єднаних сил Збройних сил України. Проходив спеціалізований вишкіл у Канаді, а з початком широкомасштабної агресії - виконував завдання на різних напрямках. Зокрема, під час організації протидесантної оборони узбережжя в Одесі", - заявили в Командуванні сил безпілотних систем ЗСУ.

Скандал із призначенням Гладкого: у чому звинувачують топ-офіцера

Раніше низка активістів, народна депутатка Мар'яна Безугла та деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що Гладкого нібито підозрювали в державній зраді, його дружина нібито мала російський паспорт, а донька - виступала на змаганнях за РФ.

"Призначення Романа Гладкого - підозрюваний у держзраді, шпигунстві та корупції. Дружина з московським паспортом, а донька у спортивних змаганнях представляла Московію. Невже в усій українській армії не знайшовся гідний начальних штабу СБС, а потрібна саме людина, яка жодного стосунку ніколи не мала до безпілотників?" - йдеться в повідомленні ресурсу DeepState.

/ t.me/DeepStateUA

При цьому також опубліковано російські медалі нібито дочки Гладкого за її виступи на спортивних змаганнях.

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Додамо, що ще 2018 року видання "Думская" писало про те, що Гладкого, який на той момент обіймав посаду начальника штабу - першого заступника командувача ВМС ЗС України, відсторонили на час службового розслідування через фінансово-економічні порушення та через російське громадянство дружини офіцера Олени.

Раніше, начальник штабу бригади "Азов" бригади НГУ Богдан Кротевич подав заяву до ДБР з вимогою розслідувати дії одного генерала. "Тавр" не назвав прізвища генерала, щодо якого вимагає розслідування, однак додав, що той "убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

Українська правда, посилаючись на джерела, писала, що йдеться про командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содолу.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив про рішення замінити командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Причини рішення заміни командувача він не назвав.

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