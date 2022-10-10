"Напевно, багато трупів": у Криму прогриміли вибухи в районі військового містечка РФ

У Джанкої прогриміли вибухи / УНІАН/скріншот

У захопленому РФ Криму у районі Джанкоя в понеділок, 10 жовтня, прогриміли потужні вибухи.

Як пишуть очевидці в місцевих пабліках, місцеві жителі розповіли про гучні хлопки.

При цьому вибухи очевидці чули в районі розташування військової частини окупантів.

Разом з тим були опубліковані кадри руйнувань, які, як стверджується, сталися в результаті вибухів.

Крім того, місцеві жителі висловлюють припущення про те, що в результаті вибухів є загиблі і поранені.

Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.

Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.

При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

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