"Напевно, багато трупів": у Криму прогриміли вибухи в районі військового містечка РФ

Опубліковані кадри руйнувань, які, як стверджується, сталися в результаті вибухів.
У захопленому РФ Криму у районі Джанкоя в понеділок, 10 жовтня, прогриміли потужні вибухи.
Як пишуть очевидці в місцевих пабліках, місцеві жителі розповіли про гучні хлопки.
При цьому вибухи очевидці чули в районі розташування військової частини окупантів.
Разом з тим були опубліковані кадри руйнувань, які, як стверджується, сталися в результаті вибухів.
Крім того, місцеві жителі висловлюють припущення про те, що в результаті вибухів є загиблі і поранені.
Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.
При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
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