НАТО передасть Україні сотні комплексів для боротьби з безпілотниками

НАТО передасть Україні комплекси для боротьби з безпілотниками / Reuters

НАТО передасть Україні сотні переносних комплексів для боротьби з безпілотниками. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Kurir.

"НАТО надасть комплексний пакет допомоги, що включатиме засоби захищеного зв'язку, паливо, медикаменти та захисні жилети, обладнання для захисту від мін, хімічних та біологічних загроз, а також сотні переносних протибезпілотних комплексів", - сказав Столтенберг.

Він не уточнив, які саме комплекси передадуть Україні.

Столтенберг зазначив, що НАТО у довгостроковій перспективі буде допомагати Україні переходити від радянської техніки до сучасної.

Лідери НАТО домовились посилити оборону та системи стримування у зв'язку з загрозою світовій безпеці з боку Росії. Альянс покращить бойові групи у східній частині НАТО. Чисельність сил швидкого реагування збільшать до понад 300 тис. осіб.

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Військова допомога Україні

20 липня США та союзники зобов'язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, 12 з них вже знаходяться на українській території.

Керівництво військово-повітряних сил США не виключає можливість поставок українській армії в рамках військової допомоги американських військових літаків А-10 Thunderbolt II. Вашингтон готовий до обговорення цього питання з українською стороною.

Іспанія може передати Україні близько 30 одиниць важкої військової техніки, а саме – 10 танків Leopard та близько 20 гусеничних бронетранспортерів M113.

Міністерство оборони Німеччини відмовилося постачати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs. Міністр оборони країни Крістін Ламбрехт пояснила відмову інтересами безпеки Німеччини.

Нагадаємо, в Україну нарешті прибули три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки Gepard з 15. До них також передали десятки тисяч снарядів.

Польща передала Україні танки PT-91 Twardy. Вони вже мали б бути в нашій країні. Сама Польща планує покрити свій дефіцит танків шляхом поставок з Південної Кореї.

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