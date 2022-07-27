Союз з Британією і Польщею може виявитися безглуздим: Україні потрібно прагнути в НАТО - дипломат

Україні потрібно прагнути до НАТО / Колаж Главред, Reuters

Україні не буде сенсу погоджуватися на союз з Британією і Польщею, якщо він не буде містити статтю про аспект безпеки, аналогічну ст.5 Статуту НАТО. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Якщо цей союз не надаватиме нам реальні гарантії, в ньому великого сенсу не буде. Хіба що цей союз дозволить нам отримати новітні озброєння, техніку і технології. Але захистити нас від ворога, тобто РФ, він не зможе", - сказав Володимир Огризко.

Дипломат переконаний, що Україні необхідно спрямувати сили на те, щоб вступити в НАТО.

"Ми відчули на собі, що розмови про те, що вам колись щось потім нададуть, є питанням місяців. На власному досвіді ми переконалися, що треба в перший же день бути готовими дати ворогові по зубах. Тільки так ситуація буде дійсно для України безпечною", - додав Огризко.

Дипломат акцентує увагу на тому, що Україні необхідні такі гарантії ненападу, при яких у ворога не з'явиться і думки про можливе вторгнення.

Огризко вважає, що краще бути "під парасолькою" НАТО і мати озброєння, яке зможе дати потужну відсіч ворогу.

Нагадаємо, раніше Володимир Огризко заявив, що у Росії зміна влади ускладнюється особливостями менталітету народу і ставленням до політичної влади. На його думку, росіяни мовчать через страх - їх давно залякали тюремним ув'язненням навіть за найменший опір.читайте такожЯкщо Україна переможе Росію, ми станемо новим центром сили в ЄС і НАТО – колишній глава МЗС Огризко

Також Огризко зробив прогноз, згідно з яким, коли у РФ ситуація стане критичною, знайдуться люди, які відсторонять Володимира Путіна від влади. Як вважає дипломат, така ситуація стане важливою умовою для перемоги України у війні.

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