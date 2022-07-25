Якщо Україна переможе Росію, ми станемо новим центром сили в ЄС та НАТО – колишній глава МЗС Огризко

Україні, в першу чергу, потрібно буде запустити роботу з відновлення держави - Огризко / Колаж Главред, УНІАН

Україні після перемоги у війні з Росією треба буде, в першу чергу, працювати над відновленням держави. Паралельно може піти зближення із Заходом. Проросійські режими платитимуть Києву гроші на відновлення країни. У перспективі, якщо Україна приєднається до НАТО та Євросоюзу, нам вдасться створити новий центр сили на противагу старим демократіям, які опинилися в стані застою і енергетичної залежності від Москви. Про це заявив керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко.

У чаті на Главреді він розповів про те, що якщо Київ здобуде перемогу над Москвою, становище держави на світовій політичній арені зміниться. Спочатку потрібно буде відновити країну, але паралельно може запуститися процес зближення з Європейським Союзом та Північноатлантичним альянсом.

читайте такожУкраїні доведеться воювати допоки, доки Росія не розпадеться – Сунгуровський"Вага і роль України, безумовно, зміниться. Але давайте не будемо закидати шапками один одного і говорити відверто: якщо подивитися на цифри, то вони насправді жахливі – ми зазнаємо колосальних економічних втрат. Тому спочатку нам потрібно буде займатися відбудовою України. Але це зовсім не означає, що ми змушені будемо чекати десятиліттями. Цей процес йтиме максимально швидко паралельно з просуванням до членства в ЄС та НАТО", - припускає Огризко.

На його думку, тоді політичні режими, які підтримують Росії, платитимуть гроші на відновлення зруйнованої інфраструктури. Потрібно попрацювати над тим, щоб забезпечити отримання таких коштів.

"Плюс Росія чи постросійські режими будуть платити Україні відшкодування – гроші на відновлення зруйнованого. Це має стати однією із ключових тем сьогоднішньої української дипломатії. Ми мусимо якомога швидше сформувати відповідні юридичні механізми, яким чином це відбуватиметься. Адже вже сьогодні чомусь у Євросоюзі починають говорити не про конфіскацію російських грошей, а про їх замороження. Все це – гра в довгу", - додав колишній глава МЗС.

Продовжуючи міркування щодо нової ролі України в світі, він акцентував увагу на тому, що становище країни буде зміцнюватися. Якщо вдасться швидко інтегруватися до Євросоюзу та НАТО, Київ разом з країнами Східної Європи зможе створити новий центр сили. На противагу старим демократіям, яких газом та нафтою корумпувала Росія.

читайте такожОгризко пояснив, чи вплине скандал з конгресвуменом на постачання зброї ЗСУ"Якщо говорити про роль України як країни, яка вміє оборонятися, битися за свої цінності, безумовно, значення нашої країни зростатиме. І якщо ми невдовзі приєднаємося до ЄС і НАТО, то в рамках цих союзів разом із нашими партнерами (країнами Балтії, Польщею, Словаччиною, Чехією, Румунією) ми можемо сформувати новий центр сили, що буде серйозною противагою старим демократіям, які застигли в чудовому стані комфорту і не хочуть думати про наслідки, які дозволили, щоб Росія їх корумпувала, зробила залежними від російських газу та нафти. У разі такого розвитку подій Україна, безумовно, буде відігравати разом зі своїми партнерами надзвичайно важливу роль східного центру сили і у НАТО, і у ЄС", - підкреслив Володимир Огризко.

Нагадаємо, раніше Володимир Огризко заявив, що у Росії зміна влади ускладнюється особливостями менталітету народу і ставленням до політичної влади. На його думку, росіяни мовчать через страх - їх давно залякали тюремним ув'язненням навіть за найменший опір.

Також Огризко зробив прогноз, згідно з яким, коли у РФ ситуація стане критичною, знайдуться люди, які відсторонять Володимира Путіна від влади. Як вважає дипломат, така ситуація стане важливою умовою для перемоги України у війні.

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