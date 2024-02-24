Окупанти тиснуть біля Авдіївки: російські війська захопили Ласточкине - DeepState

Українським підрозділам довелося відійти з Ласточкиного для уникнення перекриття логічних шляхів та збереження особового складу, сказав боєць 24-ї ОШБ "Айдар".

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ЗСУ залишили Ласточкине поблизу Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 121 окрема бригада територіальної оборони ЗСУ, t.me/DeepStateUA

Російські війська окупували селище Ласточкине на заході від Авдіївки. Українські підрозділи вийшли з населеного пункту. Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState.

Аналітики оновили мапу бойових дій та стверджують, що населений пункт перебуває під контролем росіян.

"Ворог окупував Ласточкине. Окупанти продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку", - зазначили у повідомленні. відео дня

Оновлена мапа захопленого села Ласточкине / Фото: t.me/DeepStateUA

Раніше боєць 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив у Telegram, що Збройним силам України довелося вийти з Ласточкиного, щоб уникнути перекриття логістичних шляхів та зберегти особовий склад.

Проте у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ не підтвердив захоплення Ласточкиного. За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське Донецької області.

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія. З початком російського вторгнення команда DeepStateUA створила інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій. Телеграм-канал DeepStateUA створено в березні 2020, у період карантину у зв'язку з Covid-19. Коли зимою 2021/22 тривало російське стягування військ до кордонів та підготовка до вторгнення, команда телеграм-спільноти активно за цим спостерігала, висвітлювала та допомагала в ідентифікації ешелонів техніки. У ніч з 23 на 24 лютого 2022, за декілька годин до вторгнення аудиторія телеграм-каналу перетнула позначку в 10 000 підписників.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, 20 лютого окупантам вдалося прорватися до Ласточкиного. Російські загарбники спробували атакувати позиції 224 ОШБр з 6 БМП і 1 танком, підтримуючи піхоту, у районі селища. Проте, українським силам вдалося розгромити ворожу техніку, відбити штурм і нейтралізувати окупантів.

Також російські окупанти продовжують атаки під Авдіївкою. За словами Юліана Рьопке, Степове має стратегічне значення для РФ, яка намагалася оточити Авдіївку з півночі. Бої за Степове тривали з жовтня 2023 року і зараз окупанти, ймовірно, закріпилися в селищі.

Крім цього, на Авдіївському та Мар'їнському напрямках найдинамічніша ситуація. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив, що ЗСУ вдалося відновити кілька позицій, а також захопити в полон понад 15 окупантів під час контактних боїв.

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