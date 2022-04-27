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"Зробили найбільшу воєнну помилку": Арестович пояснив, чому РФ не візьме ЗСУ в "котел" на Сході

27 квітня 2022, 04:03

Російська армія на Сході України за три тижні змогла просунутися не більше, ніж на 5 кілометрів.

Арестович пояснив, чому РФ не візьме ЗСУ в "котел" на Сході/ Reuters, Facebook Арестович

Поки армія РФ накопичувала сили для великого наступу на Сході України, вона не могла сильно атакувати українські війська і просуватися вперед. Та російське політичне керівництво підганяло окупантів, і тому наступ відбувався невеликими групами військових.

Те, що російські війська вводили у наступ частинами – одна з найголовніших воєнних помилок Росії. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі телеканалу UKRLIFE.TV.

"Вони не могли нанести одночасний удар. Потрібно було накопичити можливі сили, почати справді оперативно-стратегічний наступ на Сході. Їх гнало політичне керівництво, і вони зробили одну з найголовніших воєнних помилок – вводили війська у бій частинами", – пояснив Арестович.

Також він зазначив, що російські загарбники ніяк не могли почати наступ і на Півдні України – вони почали його лише приблизно 7 сім діб тому.

Зовсім невеликі успіхи має армія РФ на Донеччині. На Волноваському і Мар'їнському напрямі за минулі декілька тижнів російські війська пройшли лише 800 метрів по чистому полю. При цьому за 6 тижнів безперервних атак на тому напрямі було підбито понад 50 російських танків і знищено сотні окупантів.

За словами Арестовича, загарбники намагаються взяти сили ЗСУ на Сході у "котел", проте їм це не вдасться.

"Вони на Півночі зосередили 25 тисяч, на Ізюмському напрямі. Намагаються відрізати Попасну – не можуть, і намагаються від Ізюма наступати на Краматорськ, Слов’янськ. І з Авдіївки пробити, щоб оточити сили ЗСУ, зробити малий "котел", щоб туди потрапила частина наших військ. Але в них це не вийде", – наголосив радник голови ОП.

читайте такожПровал РФ у битві за Донбас близький: Грозєв спрогнозував відступ окупантівТакож Арестович зазначив, що за минулі 22 доби боїв російським загарбникам вдалося просунутися на Сході не більше, ніж на 5 кілометрів.

"Їм вдалося за 22 доби на цьому напрямі просунутися аж на 2-5 кілометрів. Це ж просто ні про що. Я думаю, що по багатьох ознаках російським військовим казали – не потрібно цього робити. Тому що це передостанній оперативний резерв (у них в Білгородській та Курській області ще десь 20 тисяч військових є). А якщо доведеться стати в оборону (а доведеться), а українці проломлять фронт (а ми проломимо), то потрібно буде цими резервами маневрувати у напрямку головного удару. А чим? Немає ж нічого", – каже Арестович.

Він наголосив, що російські війська зараз утримують від Харкова до Херсона лінію приблизно 1300-1500 кілометрів – вона нерівномірна, не по прямій. І на все це у них є 90 тисяч військових.

Раніше Арестович зазначав, що російські окупанти почали наступ на всіх ділянках лінії фронту в Україні. Наступальні дії фіксуються не тільки на Донбасі, але і в Херсонській області в напрямку Кривого Рогу. Раніше також повідомлялося про ворожу активність неподалік від Запоріжжя та Миколаєва. Таке рішення командування ворога радник голови ОП назвав дивним.

Також Арестович зазначав, що росіяни практично припиняють використовувати територію Білорусі для своїх військових цілей. У той же час, на фронті очікується ймовірне посилення тиску на українські позиції.

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війна в Україні вторгнення Росії Олексій Арестович новини Донбасу
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