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Наступають з 3 напрямків: росіяни націлились на стратегічне місто - ЗСУ

Юрій Берендій
25 лютого 2024, 10:22
В ЗСУ зазначили, що росіяни посилили тиск на позиції Сил оборони України на 3 напрямках.
Наступають з 3 напрямків: росіяни націлились на стратегічне місто - ЗСУ
У ЗСУ попередили, де росіяни посилили угруповання / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Російські окупанти збільшили своє угруповання біля міста Часів Яр у Донецькій області. Також їхня активність зросла у напрямку Лисівки – Андріївки та Іванівського. Про це повідомив керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

"Ворог посилив угрупування саме на Часів Яр, можна сказати, що тут відбулося деяке вливання у нього підрозділами. Також там, де напрямок Лисівка – Андріївка, два піхотних полки територіальних військ могли спостерігати – нещодавно він туди направив", – сказав він.

Калашніков додає, що ворог знову використовує 102 мотострілецький полк та 150 мотострілецьку дивізію в ході настпуальних дій в напрямку населеного пункту Іванівське.

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"Тобто оці саме три напрямки – вони для нього є пріоритетними. І тут він не жалкує резерви, які у нього є. І він сюди направляє. Деякі підрозділи з Авдіївського напрямку також направлені сюди для ведення бойових штурмових дій", – резюмував керівник пресслужби.

Хто такий Олег Калашніков

Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, головним напрямком удару російських військ може стати Куп'янський або Лиманський напрямок. Під Куп'янським очікується збільшення активності бойових дій. Про це заявив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Селище Ласточкине на заході від Авдіївки було захоплене російськими військами. Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на можливу загрози захоплення російськими окупантами міста Куп'янськ у Харківській області.

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війна в Україні
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