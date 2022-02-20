"Викинули людей зі своїх квартир і кинули в наметах": "біженці" з Донбасу в сльозах ночують в полі

Біженці з ОРДЛО / соцмережі

Евакуйованих людей з "ЛДНР", яким обіцяли санаторії та бази відпочинку, селять серед поля в наметах.

У мережі з'явилися кадри, де ночуватимуть жителі ОРДЛО. Їх помістили серед поля в наметах з двоярусними ліжками, які стоять по двох сторонах вузьких проходів.

Російські ЗМІ повідомляють, що намети, в яких селять людей, з підігрівом. Відомо також, що ці намети надувні.

У соціальних мережах люди шоковані тим, що людей змусили покинути свої будинки і квартири та замість цього в лютому поселили в наметах.

"Це як же треба ненавидіти, зневажати людей, щоб ось так, заради пропаганди висмикнути їх насильно зі своїх будинків і висадити в поле, в намети", – пишуть люди.

Реклама

читайте також"Порятунку" в Росії шукають не всі: люди відмовляються залишати "ЛДНР"

Евакуація жителів ОРДЛО

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін через нібито загострення військового конфлікту на Донбасі оголосив масову евакуацію населення.

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному прибуваючому в Ростовську область з Донбасу біженцю в 10 тис. рублів.

Читайте також: