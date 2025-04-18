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РФ і Україна готують рекордний обмін полоненими: ЗМІ дізналися деталі

Сергій Кущ
18 квітня 2025, 20:38
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Обмін може відбутися вже 19 квітня.
обмін полоненими 19 березня
обмін полоненими 19 березня / Колаж: Главред, фото: КШППВ, Володимир Зеленський

Ви дізнаєтеся:

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Росія і Україна проведуть новий обмін полоненими за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. У рамках обміну буде повернуто майже 500 російських і українських полонених, а також 46 поранених військовослужбовців, дізналися у виданні Sky News.

Обмін торкнеться по 246 полонених із кожного боку.

відео дня

Він відбудеться на тлі заяви держсекретаря США Марко Рубіо, який попередив, що США відмовляться від спроб домогтися мирної угоди між Росією і Україною протягом декількох днів, якщо не з'явиться явних ознак можливості перемир'я.

Обмін полоненими - головні новини

Як повідомляв Главред, 18 березня російський диктатор Володимир Путін після розмови з американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Росія і Україна проведуть обмін полоненими.

"Путін поінформував, що 19 березня між російською та українською сторонами відбудеться обмін полоненими - 175 на 175 осіб", - сказано в заяві Кремля.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про обмін полоненими з РФ. Він заявив, що знав про підготовку до цього обміну.

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