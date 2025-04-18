РФ і Україна готують рекордний обмін полоненими: ЗМІ дізналися деталі

Обмін може відбутися вже 19 квітня.

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обмін полоненими 19 березня / Колаж: Главред, фото: КШППВ, Володимир Зеленський

Ви дізнаєтеся:

РФ і Україна готують великодній обмін полоненими

Скільки українських захисників можуть повернутися додому

Росія і Україна проведуть новий обмін полоненими за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. У рамках обміну буде повернуто майже 500 російських і українських полонених, а також 46 поранених військовослужбовців, дізналися у виданні Sky News.

Обмін торкнеться по 246 полонених із кожного боку.

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Він відбудеться на тлі заяви держсекретаря США Марко Рубіо, який попередив, що США відмовляться від спроб домогтися мирної угоди між Росією і Україною протягом декількох днів, якщо не з'явиться явних ознак можливості перемир'я.

Обмін полоненими - головні новини

Як повідомляв Главред, 18 березня російський диктатор Володимир Путін після розмови з американським президентом Дональдом Трампом заявив, що Росія і Україна проведуть обмін полоненими.

"Путін поінформував, що 19 березня між російською та українською сторонами відбудеться обмін полоненими - 175 на 175 осіб", - сказано в заяві Кремля.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про обмін полоненими з РФ. Він заявив, що знав про підготовку до цього обміну.

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