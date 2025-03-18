Зеленський зробив заяву про обмін полоненими з РФ і назвав дату

Україна заздалегідь готувала майбутній обмін полоненими, сказав Володимир Зеленський.

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Зеленський підтвердив обмін полоненими з Росією / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Головне із заяви Зеленського

Україна і Росія завтра проведуть обмін полоненими

Україна заздалегідь готувала обмін полоненими

У середу, 19 березня, Україна і агресорка Росія проведуть новий обмін полоненими. Очікується, що Київ поверне 175 осіб, і віддасть 175 осіб Москві. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час пресконференції він розповів, що заздалегідь знав про обмін.

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"Я про нього (обмін) знав. Від СБУ і ГУР я отримав цю інформацію. Це заздалегідь продуманий наш обмін", - підкреслив Володимир Зеленський.

Перемовини Трампа і Путіна - головні новини за темою:

Як повідомляв Главред, увечері 18 березня відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна. Сторони розмовляли понад дві години. У Білому домі заявили, що Вашингтон і Москва збираються запустити мирний процес.

У Кремлі заявили, що Путін дав наказ російським військам припинити вогонь по енергетичній інфраструктурі. Таким чином, Москва нібито погодилася на тимчасове припинення вогню, але частково.

Крім того, Путін заявив, що Росія і Україна проведуть обмін полоненими.

"Путін поінформував, що 19 березня між російською та українською сторонами відбудеться обмін полоненими - 175 на 175 осіб", - сказано в заяві Кремля.

У Путіна стверджують, що передадуть Україні 23 тяжкопоранених українських військових "у якості жеста доброї волі".

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Режим припинення вогню в Україні Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру. Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. За його словами, США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією. У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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