Patriot та бойова авіація: розкрито потужні результати "Рамштайн-16"

Учасники "Рамштайну" пообіцяли додаткову допомогу Україні на 3 мільярди доларів.

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Західні донори забезпечать артилерією та бронетехнікою / Колаж Главреда. Фото: Defense.gov/John Hamilton, Бригада тактичної авіації м.Васильків

Захід продовжить свою підтримку України. Насамперед йдеться про зброю, яку вже зараз потребують ЗСУ у наступі, забезпечення сучасною бойовою авіацією та розмінування територій, йдеться у результатах засідання "Рамштайн-16", озвучених главою Пентагона Ллойдом Остіном.

"Ми говоримо про так звану коаліцію спроможностей, щоби зробити нашу допомогу стабільнішою, забезпечити майбутнє України", - зазначив Остін.

Він додав, що елементи цієї коаліції вже сформовано. Зокрема, Естонія та Люксембург очолять коаліцію з підтримки інформаційних технологій України. А Сполучені Штати і Данія очолять коаліцію з забезпечення усього необхідного для розгортання в Україні F-16.

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Окремо Сполучені Штати зосередяться на забезпеченні України засобами ППО, артилерією та бронетехнікою. Остін також зазначив, що 50 країн-учасниць "Рамштайну" пообіцяли додатково забезпечити допомогою на суму 3 мільярди доларів.

Військова допомога - хто і що пообіцяв

Напередодні Німеччина озвучила "зимовий" пакет допомоги Україні на 1 млрд євро. Це нові засоби ППО - ЗРК Patriot та IRIS-T. Крім того, Берлін передасть зенітні самохідні установки Gepard. Протягом найближчих тижнів в Україну надійдуть ще 10 основних бойових танків Leopard 1 А5, а також 15 захищених транспортних машин і майже 20 захищених медичних машин.

Швеція, за словами Остіна Ллойда, передасть артилерію, Болгарія - компоненти для системи С-200. Франція - гаубиці і збільшить виробництво боєприпасів. Канада інвестує 0,5 млрд доларів за наступні три роки у бронетехніку для України.

Данія, своєю чергою, розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року. Проте точна дата передачі залежатиме від трьох факторів – готовності пілотів, техніків та інфраструктури.

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