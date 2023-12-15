Вдарить -10: які області засипатиме мокрим снігом

У двох областях України може зійти снігова лавина навіть через низьке навантаження.

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Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: pexels

Погода в Україні 16 грудня буде сніжною. Синоптики попереджають про ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено 3 рівень небезпечності. Там може зійти снігова лавина навіть при низьких додаткових навантаженнях.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: ventusky

Погода 16 грудня

В Україні 16 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують мокрий сніг, ожеледь у північній частині. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі 2-7° морозу, на Чернігівщині та Сумщині місцями 9-12° морозу, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, в Криму до 5° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 16 грудня в Україні буде місцями сніжно і тепло. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -10...+1 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+5 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: meteoprog

Погода 16 грудня у Києві

У Києві 16 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 16 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні в грудні

В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.

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