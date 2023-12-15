Вдарить -10: які області засипатиме мокрим снігом

Погода в Україні 16 грудня буде сніжною. Синоптики попереджають про ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено 3 рівень небезпечності. Там може зійти снігова лавина навіть при низьких додаткових навантаженнях.
Погода 16 грудня
В Україні 16 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують мокрий сніг, ожеледь у північній частині. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 2-7° морозу, на Чернігівщині та Сумщині місцями 9-12° морозу, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, в Криму до 5° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 1-6° морозу", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +9
За даними meteoprog, 16 грудня в Україні буде місцями сніжно і тепло. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -10...+1 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до 0...+5 градусів.
Погода 16 грудня у Києві
У Києві 16 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий мокрий сніг. На дорогах буде ожеледиця. У цей день вітер буде західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 2-7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні в грудні
В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.
Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".
Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.
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