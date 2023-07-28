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Захарова уявила себе психологом і видала очманілу заяву щодо України

Аліна Дембіцька
28 липня 2023, 18:58 оновлено 28 липня, 19:01
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Захарова видала, що "трагедія українського народу полягає в тому, що вони дуже хочуть, щоб у них був такий самий президент, як Путін".
Захарова
Захарова видала очманілу заяву щодо України / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Рупорка Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що українці ненавидять російського диктатора Володимира Путіна не за його воєнні злочини проти народу України, а тому, що "хотіли б собі такого президента". Таку божевільну заяву вона видала в інтерв'ю пропагандистському телеканалу RT.

"Трагедія українського народу полягає в тому, що вони дуже хочуть, щоб у них був такий самий президент, як Путін. А у них весь час ті, кого їм дає Захід. Це (австрійський психолог Зигмунд Фрейд – ред.) Фрейд, розумієте? Те, що відбувається з Україною, багато в чому, мені здається, пояснив би Фрейд – дуже швидко і дуже властивими йому категоріями", - видала Захарова.

Дивіться у нашому телеграм-каналі абсурдну заяву Захарової:

відео дня
Захарова
Захарова видала очманілу заяву щодо України / скріншот

За словами представниці МЗС РФ, українці Путіна "зовні ненавидять" і "дуже агресивні" стосовно глави кремлівського режиму "рівно тому, що вони хотіли б, щоб Путін був у них президентом".

"Їм такого потрібно: відкритого, рішучого, знаючого, що говорить не за, як ви кажете, "папірцем, який йому прислали з Вашингтона", а того, хто говорить, тому що він знає, про що він говорить, він дихає цим, він відчуває це", - нафантазувала російська чиновниця.

Божевільні заяви Захарової

Як повідомляв Главред, раніше представниця МЗС РФ Марія Захарова обурилась на США, бо ті буцімто не дозволяють окупантам повністю розбомбити Україну, надаючи нашій країні системи протиповітряної оборони. Ба більше, Захарова видала, що через те, що США допомагають Україні протистояти російській агресії, "війна в Україні триватиме як мінімум до 2025 року".

Окрім того, Захарова забилася в припадку істерики після обіцянки Буданова "вбивати росіян". У своєму Telegram Захарова "блиснула розумом" і заявила, що в цій ситуації нібито винен Білий дім.

Також пропагандистка Захарова видала абсурдну заяву про ЗАЕС та звинуватила Україну. За її звинуваченнями, Україна нібито приступила "до плану власного порятунку" - планомірного завдання збитків Запорізької АЕС".

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