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"Нас обдурили": чи має Україна право створити ядерну зброю - генерал-майор СБУ

Юрій Берендій
23 жовтня 2024, 17:15
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Україна має право на відновлення ядерного статусу, однак, наразі у неї немає достатньо ресурсів для створення власної ядерної бомби, зазначив експерт.
'Нас обдурили': чи має Україна право створити ядерну зброю - генерал-майор СБУ
Чи має Україна право створити ядерну зброю / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Про що сказав Ягун:

  • Будапештський меморандум не захистив Україну від нападу
  • Україна має право відновити ядерну зброю
  • В України немає достатньо коштів для створення ядерної зброї

Україна має право на створення власного ядерного потенціалу, адже країни-підписанти Будапештського меморандуму, який передбачав відмову України від ядерного озброєння не змогли гарантувати їй безпеку. Про це в інтерв'ю Главреду заявив генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун

"Згідно з Будапештським меморандумом, дійсно, наші партнери мали гарантувати нам безпеку, коли Росія пішла на Україну війною, але сталося інакше. Виходить, вони нас просто обдурили", - зазначив він.

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Експерт зазначив, що Україна поставила питання категорично: або її приймають до НАТО, створюючи захисну "парасольку" над країною, або вона розпочинає роботу над власною ядерною зброєю.

Він наголошує, що це позиція, яку Україна має право займати задля свого виживання..

"Інша справа - чи здатні ми не тільки створити ядерну зброю, а й потім обслуговувати її. Однак досвід Ізраїлю показав, що все це риторичні питання. Адже коли постало питання про виживання Ізраїлю як держави, там чітко зрозуміли, що за них ніхто воювати не буде. Напевно, в Ізраїлю вже є ядерна зброя - згадайте знамениту фразу: у нас ядерної зброї немає, але якщо треба, ми нею шандарахнемо", - нагадує Ягун.

Ягун робить висновок, що нинішня ситуація України нагадує ту, в якій свого часу опинився Ізраїль. Тоді багато країн, замість того щоб допомагати, лише ускладнювали становище: було введено ембарго на постачання зброї, а в 1972 році ізраїльські кораблі навіть потрапили під обстріл з боку НАТО.

За його словами, це створило дуже напружену ситуацію, фактично призвівши до конфлікту між Ізраїлем і НАТО.

Експерт вважає, що саме тоді було ухвалено важливі рішення. Також один із вчених-ядерників, що працював у США, був заарештований за шпигунство на користь Ізраїлю, отже світ уже проходив подібні події, вказує він.

"Звісно, не йдеться про те, що Україна вже завтра почне створювати власну ядерну зброю (ми просто не маємо потрібних для цього коштів), але стовідсотково ми маємо для цього і відповідні напрацювання, і можливості, до речі, значно більші, ніж були в Ізраїлю", - резюмував генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун.

'Нас обдурили': чи має Україна право створити ядерну зброю - генерал-майор СБУ
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Хто такий Віктор Ягун

Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Повернення Україною ядерного статусу - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за інформацією Bild, кілька місяців тому український посадовець заявив журналістам, що Україна не допустить повторної спроби вторгнення російських військ на Київ і може розглянути відновлення ядерного арсеналу, від якого країна відмовилася в рамках Будапештського меморандуму.

Однак радник президента Зеленського Дмитро Литвин назвав ці повідомлення "нісенітницею", підкресливши, що Україна не має намірів розробляти ядерну зброю та залишається вірною зобов'язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

У свою чергу, Міністерство закордонних справ України звинуватило Росію у поширенні фейкової інформації щодо цього питання.

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ядерна зброя Будапештський меморандум Віктор Ягун Ядерна зброя України
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