"Нас ніколи не буде 42 млн": Україні треба адаптуватися до скорочення населення – Гладун

Якщо наприкінці війни кількість громадян у нашій країні буде 30-32 мільйонів, то це ще буде непоганою ситуацією.

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Україні треба адаптуватися до скорочення населення, зазначає демограф/ колаж: Главед, фото: ua.depositphotos.com

Україна повинна адаптуватися до скорочення населення, яке зараз відбувається внаслідок війни. Після завершення бойових дій в нашу державу можуть повернутися не усі громадяни, які звідси виїхали.

Варто брати до уваги загальнодемографічні тенденції. Якщо наприкінці війни кількість громадян у нашій країні буде 30-32 мільйони, то це ще буде непоганою ситуацією. Таку думку висловив доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун в інтерв’ю Главреду.

"Чим більше повернеться (українців в Україну – ред.), тим краще. Якщо повернеться 50%, це приблизно 3 мільйони, то це багато для України. Але якщо взяти вплив війни і взагалі загальнодемографічні тенденції, які існують, нам просто треба поглянути на свою країну більш тверезо і зрозуміти, що нас ніколи не буде 52 мільйони, як не буде і 42 мільйони, як було на початку війни. І, можливо, наприкінці війни, якщо в країні в кордонах 1991 року залишиться 30-32 мільйонів, це буде добре", – зазначив Гладун.

За його словами, перезавантажувати країну треба з урахуванням вже нової чисельності населення. Варто буде проводити певну демографічну та економічну політику з урахуванням того, що в нас чисельність населення буде близько 30 мільйонів.

В той же час він звернув увагу, що в більшості країн Європи менша чисельність населення, а живуть вони краще. Тому, за його словами, все залежить від того, як після війни буде облаштоване функціонування нашої держави.

Водночас він зазначив, що демографічний напрямок треба розробляти, і Міністерство соціальної політики вже розробило Стратегію демографічного розвитку України до 2042 року, де є напрямки щодо підтримки сім'ї, народжуваності, щодо збільшення тривалості життя, міграційних процесів, житла, адаптації країни до старіння тощо.

Також він зазначив, що країна повинна буде адаптуватися до нових реалій та скорочення населення.

Дивіться відео інтервʼю Олександра Гладуна про демографічну ситуацію в Україні:

Хто такий Олександр Гладун Олександр Миколайович Гладун - український науковець. Доктор економічних наук, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи. Член комісії при Президії НАН України із захисту науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових досліджень. Лауреат премії імені М.В. Птухи за серію праць з дослідження довготривалої демографічної динаміки України.

Чисельність населення в Україні – останні новини

Раніше в Інституті демографії зробили невтішний прогноз щодо населення України. Аналітики Інституту демографії повідомили, що у найближчі роки кількість населення України за найоптимістичнішими оцінками сягне позначки 35 мільйонів.

Також раніше стало відомо, якою буде чисельність населення України в 2051 році. Чисельність населення в Україні скорочується через низьку народжуваність, високу смертність та міграцію населення, вказують аналітики.

Демограф Олександр Гладун раніше розповів, якою буде демографічна картина України за 10 років. Буде покращуватись психологічний стан, медичне обслуговування, доступ до медицини, і тенденція підвищення тривалості життя збережеться, вважає він.

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