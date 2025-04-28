Напругу в розетках підвищать до 230 В: чи є небезпека і що зміниться для українців

З 1 липня номінальну напругу в мережах підвищать до 230 В, але через пошкодження енергосистеми змін для споживачів майже не буде, зазначає експерт.

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Напруга в енергосистемі зміниться вже з 1 липня / Колаж Главред, фото: УНІАН, pexels

Про що сказав Харченко:

В Україні з 1 липня збільшать напругу в мережі до 230 вольт

Для споживачів зміни будуть майже не відчутними

Щоб зберегти енергоприлади варто використовувати стабілізатори напруги

НКРЕКП ухвалила рішення про перехід на стандартну номінальну напругу 230 В замість 220 В, починаючи з 1 липня. Про те, чи вдасться забезпечити таку напругу в мережі за умов обстрілів розповів в інтерв'ю Главреду директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словами, формально можна встановити будь-яке значення номінальної напруги, однак через серйозні пошкодження мереж, спричинені як атаками, так і аварійними відключеннями та зношенням обладнання, фактична ситуація мало зміниться. Особливо часто перебої трапляються в прифронтових районах.

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"Тому з одного боку це практично нічого не змінює ні для споживачів, ні для енергосистеми - великих змін не відбувається. А з іншого - треба розуміти, що через загальний стан мереж витримувати як 220 В, так і 230 В зараз досить складно", - вказує він.

Відповідаючи на запитання про можливий вплив підвищеної напруги на побутову техніку та способи її захисту, Харченко рекомендував використовувати стабілізатори напруги.

"Він (стабілізатор напруги - ред.) чудово захищає вашу локальну мережу від перепадів. Таке обладнання не є надто дорогим чи ексклюзивним, його цілком реально встановити та використовувати у звичайній квартирі чи будинку", - резюмував він.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні з 1 липня 2025 року напруга в розетках зміниться з 220 на 230 вольт. Про це повідомила Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг.

Перехід на новий стандарт напруги може супроводжуватися певними труднощами, особливо влітку, коли через спеку зростає споживання електроенергії, що може призвести до проблем у мережах. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він також зазначив, що енергоблоки атомних та теплових електростанцій, як і щороку, проходитимуть планові ремонти згідно із затвердженим графіком під час міжопалювального сезону. Виключень цьогоріч не буде — ремонтні роботи триватимуть. Харченко пояснив, як це може вплинути на енергопостачання в країні та чи можливі влітку нові відключення світла.

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Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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