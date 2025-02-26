Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Направлений до Генштабу": Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил ЗСУ

Віталій Кірсанов
26 лютого 2025, 21:17
159
Генерал-майор Андрей Гнатов направлен в Генштаб на должность заместителя начальника Генштаба.
Андрей Гнатов
Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил ЗСУ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Коротко:

  • Указ про звільнення Гнатова
  • Кар'єрне зростання Гнатова

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала-майора Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України. Про це йдеться в указі глави держави №148/2025 від 26 лютого 2025 року.

"Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних сил України", - йдеться в указі.

відео дня

Варто зазначити, що перед цим, 26 січня, президент Володимир Зеленський у своїй заяві повідомляв, що Андрій Гнатов перейде в Генеральний штаб.

"Генерал-майора Андрія Гнатова направлено до Генштабу на посаду заступника начальника Генштабу", - говорив Зеленський.

Він заявив, що завдання Гнатова - новий рівень підготовки оперативних штабів і вища якість взаємодії між штабами і фронтом.

"Ми обговорили ці зміни з головкомом Олександром Сирським. На всіх рівнях завдання поставлено", - додав він.

Варто зазначити, що 24 червня 2024 року Зеленський ухвалив рішення зняти з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. На його місце призначили бригадного генерала Андрія Гнатова. Також Гнатов замість Содоля очолив ОСУВ "Хортиця".

Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що генерал-майора Андрія Гнатова призначили на посаду заступника начальника Генерального штабу.

Хто такий Андрій Гнатов

Андрій Гнатов - бригадний генерал Збройних сил України, командувач Об'єднаних сил ЗСУ з червня 2024 року. Він народився в Україні та здобув освіту в Харківському інституті танкових військ.

Військову кар'єру розпочав у батальйоні морської піхоти, де служив на Кримському півострові до анексії Криму Росією. Після цього він не зрадив присязі і перебрався на материкову частину України, продовживши службу.

У 2016-2018 роках Гнатов обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти, а з 2018 до 2021 року очолював цю бригаду. Його служба на передовій під час антитерористичної операції (АТО) та Операції об'єднаних сил (ООС) відзначена значними досягненнями в обороні України від російської агресії.

Андрій Гнатов - служба в період повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабної війни 2022 року Гнатов керував угрупованням військ "Примор'я", відзначившись у відбитті російських наступів на південь України.

Завдяки його стратегії, війська відновили контроль над кількома населеними пунктами на Херсонщині та успішно зупинили ворога. У червні 2022 року йому присвоєно звання бригадного генерала за досягнення в оборонних операціях. Навесні 2023 року разом із Сирським був долучений до ведення боїв за Бахмут.

Андрій Гнатов - нагороди

Нагороджений Хрестом бойових заслуг, Орденом Богдана Хмельницького III ступеня, медаллю "За військову службу Україні".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Річка Оскіл переходить у тил до окупантів: на Харківщині РФ готує новий прорив

Річка Оскіл переходить у тил до окупантів: на Харківщині РФ готує новий прорив

21:49Фронт
"Направлений до Генштабу": Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил ЗСУ

"Направлений до Генштабу": Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил ЗСУ

21:17Україна
Зеленський назвав точну дату зустрічі з Трампом і анонсував важливе рішення

Зеленський назвав точну дату зустрічі з Трампом і анонсував важливе рішення

21:06Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україна під атакою нової магнітної бурі: як вона вплине на самопочуття

Україна під атакою нової магнітної бурі: як вона вплине на самопочуття

Спускає цілий статок: у путініста Філіпа Кіркорова нова залежність

Спускає цілий статок: у путініста Філіпа Кіркорова нова залежність

Гороскоп на березень 2025 для Раків: важливе знайомство, розлучення та переосмислення

Гороскоп на березень 2025 для Раків: важливе знайомство, розлучення та переосмислення

Березень 2025 стане "золотим": кому астрологи пророкують фінансовий успіх

Березень 2025 стане "золотим": кому астрологи пророкують фінансовий успіх

Більшість і не підозрює: названо 4 несподівані помилки у вживанні води з лимоном

Більшість і не підозрює: названо 4 несподівані помилки у вживанні води з лимоном

Останні новини

21:49

Річка Оскіл переходить у тил до окупантів: на Харківщині РФ готує новий прорив

21:17

"Направлений до Генштабу": Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил ЗСУ

21:06

Зеленський назвав точну дату зустрічі з Трампом і анонсував важливе рішення

20:39

Уряд схвалив підписання угоди із США щодо надр і виділив 6 основних пунктів

20:35

Бред Пітт і Дженніфер Еністон возз'єднається в романтичній комедії - ЗМІ

Три роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну даліТри роки повномасштабної війни з Росією: Світан розповів, що чекає на Україну далі
20:33

Виховав не одне покоління гравців: помер відомий український футбольний тренер

20:09

Українцям масово підвищать пенсії: на скільки зростуть виплати після індексації

20:08

Знаки зодіаку персонажів серіалу Форс-мажори: від Гарві до Рейчел

19:57

Було 39 років: померла зірка "Пліткарки" і "Баффі - винищувачка вампірів"

Реклама
19:44

Популярні овочі в лютому подорожчали: які ціни в Україні

19:34

В Україну йде потепління, але повертаються опади: синоптики назвали дату негоди

19:20

Кількісний склад армії України: Зеленський видав важливу заяву

19:14

"Буде дуже велика угода": Трамп назвав дату приїзду Зеленського до США

19:12

Як перестати прокидатись вночі: фахівці зі сну розкрили простий секрет

19:10

Гіркий присмак трьох років війниПогляд

19:09

Буде важка доля: що не можна робити жінкам 27 лютого, прикмети

18:59

"Він зі мною це не обговорював": перша леді сказала, коли Зеленський піде з посади

18:48

Крутий лайфхак дає 100%-вий результат: як легко і просто заточити тупий пінцет

18:38

Як правильно вибрати авто з пробігом: поради для водіїв

18:37

Зеленського запросили на зустріч з Трампом, але Білий дім дав задню - Reuters

Реклама
18:05

Нацбанк спростував чутки, що нібито давав згоду на продаж БТА банку

17:59

Росія підвищує ставки, загроза для двох областей: в РНБО попередили про ризики

17:57

Надя Дорофєєва зізналася, чому вважає Мішу Кацуріна найкращим

17:33

Гриби миттєво втрачають аромат і пружність: 4 помилки, які допускає більшість

17:33

Щонайменше 40 вибухів: українські сили атакували ряд російських об'єктів

17:09

"Ми не жебраки": стали відомі фінальні деталі угоди про надра між Україною та США

16:51

Як порахувати індекс маси тіла: норма ІМТ і який сигнал небезпеки для здоров'я

16:50

Як зміняться ціни на бензин в Україні: чого українцям чекати у березні

16:43

Просив відправити в хоспіс: батько Фріске розкрив бридку правду про Шепелєва

16:39

"Буде більш серйозною і складною": Зеленський анонсував нову угоду зі США

16:32

У РФ великі проблеми на ключовому напрямку: ворог втрачає ініціативу на фронті

16:26

Гороскоп на березень 2025: Рак отримає те, що хоче, у Діви важлива зустріч

16:10

Популярна українська співачка розповіла про стосунки з дівчиною

15:43

Полтавський ГЗК повернуть державі: Мінʼюст готує звернення до суду – ЗМІ

15:42

У Росії вибухнув найбільший нафтопереробний завод: у ГУР розкрили деталі операції

15:36

"Угода може мати великий успіх": Зеленський розкрив деталі угоди зі США

15:30

Загадка для найрозумніших: чим відрізняються дві дівчини

15:23

Остапчук показав моторошний приліт поруч із їхнім будинком

15:14

Зупинення боїв по лінії зіткнення: Лавров зробив цинічну заяву

14:53

Україна та США дійшли згоди щодо копалин: основні положення угоди

Реклама
14:50

Оригінальний сюрприз вразить наповал: що подарувати автомобілісту на день народження

14:31

Окупанти скинули авіабомби на Костянтинівку: є руйнування, п'ятеро загиблих

14:28

В Україну вривається потепління: синоптикиня розповіла, де вдарить +11°C

14:26

Росія та США готуються до нових переговорів: стали відомі деталі

14:25

Багато хто відчував, але причину знають одиниці: чому плита б'є струмом

14:09

Китайський гороскоп на березень 2025: Щурам пощастить у всьому, Тиграм - стабільність

14:08

Серіалу "Тропіканка" 30 років: який вигляд мають герої теленовели сьогодні

13:47

На Київщині "Шахед" влучив у дім хірурга і журналістки: подружжя загинуло

13:22

Марічка Падалко показала ексклюзивні кадри зі своїм чоловіком-військовим - причина

13:17

Заробляли на військовозобов'язаних до $150 тисяч: поліція викрила працівників ТЦК

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти