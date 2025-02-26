"Направлений до Генштабу": Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил ЗСУ

Генерал-майор Андрей Гнатов направлен в Генштаб на должность заместителя начальника Генштаба.

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Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил ЗСУ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

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Указ про звільнення Гнатова

Кар'єрне зростання Гнатова

Президент України Володимир Зеленський звільнив генерала-майора Андрія Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України. Про це йдеться в указі глави держави №148/2025 від 26 лютого 2025 року.

"Звільнити Гнатова Андрія Вікторовича з посади Командувача об'єднаних сил Збройних сил України", - йдеться в указі. відео дня

Варто зазначити, що перед цим, 26 січня, президент Володимир Зеленський у своїй заяві повідомляв, що Андрій Гнатов перейде в Генеральний штаб.

"Генерал-майора Андрія Гнатова направлено до Генштабу на посаду заступника начальника Генштабу", - говорив Зеленський.

Він заявив, що завдання Гнатова - новий рівень підготовки оперативних штабів і вища якість взаємодії між штабами і фронтом.

"Ми обговорили ці зміни з головкомом Олександром Сирським. На всіх рівнях завдання поставлено", - додав він.

Варто зазначити, що 24 червня 2024 року Зеленський ухвалив рішення зняти з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. На його місце призначили бригадного генерала Андрія Гнатова. Також Гнатов замість Содоля очолив ОСУВ "Хортиця".

Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що генерал-майора Андрія Гнатова призначили на посаду заступника начальника Генерального штабу.

Хто такий Андрій Гнатов

Андрій Гнатов - бригадний генерал Збройних сил України, командувач Об'єднаних сил ЗСУ з червня 2024 року. Він народився в Україні та здобув освіту в Харківському інституті танкових військ.

Військову кар'єру розпочав у батальйоні морської піхоти, де служив на Кримському півострові до анексії Криму Росією. Після цього він не зрадив присязі і перебрався на материкову частину України, продовживши службу.

У 2016-2018 роках Гнатов обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти, а з 2018 до 2021 року очолював цю бригаду. Його служба на передовій під час антитерористичної операції (АТО) та Операції об'єднаних сил (ООС) відзначена значними досягненнями в обороні України від російської агресії.

Андрій Гнатов - служба в період повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабної війни 2022 року Гнатов керував угрупованням військ "Примор'я", відзначившись у відбитті російських наступів на південь України.

Завдяки його стратегії, війська відновили контроль над кількома населеними пунктами на Херсонщині та успішно зупинили ворога. У червні 2022 року йому присвоєно звання бригадного генерала за досягнення в оборонних операціях. Навесні 2023 року разом із Сирським був долучений до ведення боїв за Бахмут.

Андрій Гнатов - нагороди

Нагороджений Хрестом бойових заслуг, Орденом Богдана Хмельницького III ступеня, медаллю "За військову службу Україні".

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