Виходив з Криму з морпіхами: що відомо про нового командувача Обʼєднаних сил Гнатова

Президент Володимир Зеленський окремим указом від 24 червня 2024 року призначив бригадного генерала Андрія Гнатова новим командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ.
Рішенню Зеленського передував скандал довкола попередника Гнатова генерал-лейтенанта Юрія Содоля, якого військові звинувачують у великих втратах особового складу і підозрюють у можливих звʼязках з Росією.
"Призначити Гнатова Андрія Вікторовича командувачем обʼєднаних сил Збройних Сил України", - ідеться в указі глави держави на сайті ОП.відео дня
Хто такий Андрій Гнатов
Гнатов прийшов в оновлений Генштаб Олександра Сирського взимку 2024 року. До цього військовий був на посаді заступника командувача військ ОК "Південь".
Закінчив Харківський інститут танкових військ у 2001 році. Андрій Гнатов був одним із офіцерів, які формували підрозділи оновленої морської піхоти з частин, що залишили окупований Крим.
Зокрема, у 2016-2018 роках обіймав посаду начальника штабу 36 окремої бригади морської піхоти. 3 2018-му - зі створенням командування Морської піхоти - був призначений командиром все тієї ж 36 бригади, яку очолював аж до 2021 року.
Ця бригада була сформована у 2015 році на базі військових частин, виведених з окупованого Криму. Сам Гнатов також служив на півострові ще як молодий офіцер.
Андрій Гнатов - служба у період повномасштабного вторгнення
У період повномасштабного вторгнення Гнатов очолив штаб і став заступником командувача ОК "Південь". Потім замінив генерала Дмитра Марченка, очоливши оборону Миколаєва.
У червні 2022 року отримав звання і шеврон бригадного генерала.
Навесні 2023 року разом з Сирським був долучений до ведення боїв за Бахмут.
Андрій Гнатів - нагороди
Нагороджений Хрестом бойових заслуг, Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, медаллю "За військову службу Україні".
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