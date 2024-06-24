Виходив з Криму з морпіхами: що відомо про нового командувача Обʼєднаних сил Гнатова

На захисті України він іще з 2014 року. Брав участь у боях під Маріуполем, командував обороною Миколаєва після генерала Марченка.

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Командування обʼєднаних сил очолив морпіх зі стажем / Колаж Главреда. Фото: Мінооборони, НикВести

Президент Володимир Зеленський окремим указом від 24 червня 2024 року призначив бригадного генерала Андрія Гнатова новим командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ.

Рішенню Зеленського передував скандал довкола попередника Гнатова генерал-лейтенанта Юрія Содоля, якого військові звинувачують у великих втратах особового складу і підозрюють у можливих звʼязках з Росією.

"Призначити Гнатова Андрія Вікторовича командувачем обʼєднаних сил Збройних Сил України", - ідеться в указі глави держави на сайті ОП. відео дня

Хто такий Андрій Гнатов

Гнатов прийшов в оновлений Генштаб Олександра Сирського взимку 2024 року. До цього військовий був на посаді заступника командувача військ ОК "Південь".

Закінчив Харківський інститут танкових військ у 2001 році. Андрій Гнатов був одним із офіцерів, які формували підрозділи оновленої морської піхоти з частин, що залишили окупований Крим.

Зокрема, у 2016-2018 роках обіймав посаду начальника штабу 36 окремої бригади морської піхоти. 3 2018-му - зі створенням командування Морської піхоти - був призначений командиром все тієї ж 36 бригади, яку очолював аж до 2021 року.

Ця бригада була сформована у 2015 році на базі військових частин, виведених з окупованого Криму. Сам Гнатов також служив на півострові ще як молодий офіцер.

Андрій Гнатов - служба у період повномасштабного вторгнення

У період повномасштабного вторгнення Гнатов очолив штаб і став заступником командувача ОК "Південь". Потім замінив генерала Дмитра Марченка, очоливши оборону Миколаєва.

У червні 2022 року отримав звання і шеврон бригадного генерала.

Навесні 2023 року разом з Сирським був долучений до ведення боїв за Бахмут.

Андрій Гнатів - нагороди

Нагороджений Хрестом бойових заслуг, Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, медаллю "За військову службу Україні".

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