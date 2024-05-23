'Намір окупантів зрозумілий': Зеленський розкрив деталі засідання Ставки

Головком ЗСУ Олександр Сирський, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіону, поділився картиною бойових дій на Харківщині та Донеччині.

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Президент України провів засідання Ставки / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки. Головком ЗСУ Олександр Сирський, який був у відрядженні на Харківщині, описав картину бойових дій на фронті. Про це повідомив президент у Telegram-каналі.

"Очна доповідь Головкома Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати", - наголосив Зеленський.

За його словами, міністр оборони Рустем Умєров доповів щодо забезпечення армії всім необхідним та розповів про графіки надходження зброї з оголошених пакетів військової допомоги від західних партнерів. Також президент заслухав онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнеки, який працює у прикордонних регіонах, про ситуацію на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині.

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"Доповіді розвідок: начальник ГУР МО Кирило Буданов, голова СЗР Олег Іващенко. Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", - додав президент Зеленський.

Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ? Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, війна в Україні переходить у критичну фазу. ЗСУ намагаються відвоювати втрачені території, а Росія не втрачає прагнення до нових територіальних завоювань, пише The Hill.

Також окупанти, після невеликих успіхів на півночі Харківської області застрягли у вуличних боях за Вовчанськ. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ворог перекидає резерви, щоб компенсувати значні втрати.

Як повідомляв Главред, російські окупанти не досягли цілей, поставлених під час початку бойових дій на півночі Харківщини. Прикордонні наступальні операції РФ не є наступом на Харків, заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

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