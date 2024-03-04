"Нам нічим воювати": коли ЗСУ зможуть вигнати ворога з України - Бадрак

Військовий експерт розповів, що поки що не видно реальних перспектив для виходу на кордони 1991 року.

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Українські військові поки що не можуть вийти на кордони 1991 року / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Україна поки що не має перспектив, щоб вийти на кордони 1991 року. Про це під час чату на Главреді заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

Він акцентував на тому, що в українських військових зараз "нічим воювати" і через це перспектива звільнення всіх окупованих територій поки що виглядає дуже затуманеною.

"Це реальна перспектива, але не зараз. Оскільки зараз нам нічим воювати. Коли буде чим воювати, тоді це буде реально", - каже Бадрак.

Дивіться відео про те, коли ЗСУ зможуть звільнити всі окуповані території:

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

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