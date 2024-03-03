Удари ракетами і бомбами: у РФ нова тактика атак з акваторії морів

Літаки РФ наближаються до акваторії Чорного та Азовського морів лише для запуску ракет.

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ЗСУ знищують ворожі літаки / Колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, wikimedia.org

Про нову тактику використання авіації на південній ділянці фронту російськими окупантами повідомила голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, літаки РФ наближаються до акваторії Чорного та Азовського морів лише для запуску ракет. Як уточнила вона в ефірі інформаційного телемарафону, за цей період ворог випустив одну керовану авіабомбу, що впала на відкритій площі, унаслідок чого поранених і руйнувань немає.

"Вони [росіяни] переорієнтують її на перебування над акваторією морів - Азовського або Чорного. Тільки звідти застосовують пуски ракет. Тобто засоби авіаційного ураження продовжують застосовувати, але дещо інші. Керовані авіабомби не застосовують уже протягом кількох діб", - зазначила представниця Сил оборони. відео дня

Гуменюк також додала, що авіабомбу РФ скинула в момент, коли Збройні сили України (ЗСУ) збили черговий ворожий літак Су на сході. Тоді ж тактична авіація згрупувалася і повернулася на базу.

/ Главред

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ліквідація російських літаків

Нагадаємо, 2 березня українські військові збили черговий Су-34 російських окупантів. ЗСУ зенітними керованими ракетами завдали ударів по двох ворожих військових літаках, один з яких уникнув удару. Орієнтовно, цей Су-34 став 15 збитим літаком за два тижні.

Також у ніч на 2 березня російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 14 "Шахедів" і ще один ворожий літак Су-34.

Крім цього, 29 лютого ЗСУ збили три винищувачі. Один вдалося ліквідувати вночі, а решту два - вранці.

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