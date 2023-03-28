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Арестович попередив про "море крові" в лавах ЗСУ під час контрнаступу та назвав головну причину

28 березня 2023, 23:29
Військово-політичний оглядач підкреслив, що умовою вдалого контрнаступу є ураження бойових порядків противника на всю глибину.
Арестович попередив про 'море крові' в лавах ЗСУ під час контрнаступу та назвав головну причину
Арестович попередив про "море крові" в лавах ЗСУ під час контранступу / скріншот, 93-я ОМБР

Збройні сили України можуть зазнати великих втрат під час контрнаступу. Це може статися у випадку, якщо Захід не передасть Україні далекобійні ракети. Таку думку висловив колишній радник Офісу президента, військово-політичний оглядач Олексій Арестович у ефірі телеканалу LRT Television.

"Російська армія б’є по нас ракетами, які мають дальність 2000 кілометрів, а ми б’ємо тільки на 70-100. Ми не можемо навіть прострелити окуповану територію наскрізь. А умовою вдалого контрнаступу є ураження бойових порядків противника на всю глибину. Якщо таке ураження забезпечене, це означає, що ми навіть не дуже підготованою піхотою – а в нас є такі, мобілізовані люди – можемо успішно наступати. Якщо ми не зможемо це вражати, навіть дуже підготована піхота литиме море крові", - зазначив Арестович.

За його словами, саме тому українська армія має нагальну потребу у ракетах з дальністю 150 і більше км.

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"Поки що про це не йдеться. Британці обіцяли Storm Shadow з дальністю 250, але поки – на словах. Це нас дуже непокоїть, тому що це означає кров, яку литиме наша піхота", - підкреслив ексрадник Офісу президента

Як зазначив Арестович, хоча далекобійна зброя є "ключовим" елементом для України, зараз в приоритеті інші рішення, про які буде надано детальну інформацію на саміті НАТО в липні.

"Очевидно, підготовлюваний контрнаступ не буде останнім, тому нам потрібна буде допомога для наступного", - додав він.

Контрнаступ Сил оборони України

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що цієї весни в України є величезний шанс здійснити успішний контрнаступ. Все це може статися завдяки значному виснаженню російських окупаційних військ та використанню західної зброї. За словами Остіна, на даний момент Україна має "значну перевагу" над російськими силами, хоча лінія фронту зазнавала змін на різних напрямках протягом останнього часу.

Військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов висловив думку, що наразі у Збройних силах України сформувалися можливості для проведення одночасного контрнаступу на принаймні чотирьох напрямках.

Як зазначив військовий експерт Владислав Селезньов, пріоритетним напрямком для контрнаступу ЗСУ стане південь Запорізької та Херсонської областей. При цьому він підкреслив, що російська окупаційна армія розуміє, що Сили оборони України можуть наступати саме на цих напрямках, тому вона готується до цього і зміцнює оборонні рубежі.

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війна в Україні війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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