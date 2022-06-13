Ракетний удар по Прилуках: у чотирьох селах оголосили евакуацію

Після ракетного удару по Прилукам оголосили евакуацію / priluki.city, ua.depositphotos.com

У Чернігівській області після ракетного удару по Прилуках оголосили евакуацію. Місцевих жителів хочуть вивезти у безпечне місце. Про це заявив директор департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирєв, повідомляє Суспільне.

Як відомо, евакуацію оголосили у чотирьох селах поблизу Прилук - Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець.

"Причина – через ракетні удари є загроза розповсюдження пожежі", – сказав Сергій Болдирєв.

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Ракетний удар по Прилукам

Нагадаємо, російські війська вдарили ракетами по місту Прилуки у Чернігівській області вдень 13 червня. Було встановлено, що рашисти випустили три ракети з території РФ.

Місцева влада попросила не розголошувати інформацію про місця прильотів ворожих ракет. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що російські окупаційні війська посилюють свої позиції біля Сумської та Чернігівської областей. Поки немає підстав припускати повторне військове вторгнення окупантів до цих регіонів.

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