Нацрада просить визнати Росія 24, RTR Планета і Перший канал терористичними організаціями

Канали пропаганди Путіна намагалися "обґрунтувати" теракти військ РФ у Вінниці, Оленівці та Чапліно - Нацрада / Reuters

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України просить визнати російські пропагандистські телеканали Росія 24, RTR Планета і Перший канал терористичними організаціями. Нацрада закликає ухвалити таке рішення після проведеного моніторингу мовлень даних телеканалів, в ефірі яких транслювалися спроби "обґрунтувати" теракти військ РФ у Вінниці, Оленівці та Чаплине.

В заяві Нацради йдеться про те, що регулятор звернувся з листом до правоохоронних органів з проханням визнати російські пропагандистські телеканали терористичними організаціями згідно із законодавством України.

Зазначено, що під час моніторингу російських телеефірів було виявлено спроби "обґрунтувати" теракт Росії у Вінниці, маніпулятивну та пропагандистську подачу інформації про події в Оленівці та дезінформацію щодо ракетного удару окупантів РФ по залізниці в Чаплине.

"Через систематичне послідовне виправдання, публічну підтримку і підбурювання в ефірі російських телеканалів Росія 24, RTR Планета і Перший до вчинення Російською Федерацією терористичних актів ці "медіа" повинні бути визнані терористичними організаціями відповідно до українського законодавства", - наголошується в повідомленні.

У Нацраді підкреслили, що рішення редакції щодо тиражування відомостей належать виключно мовникам, їх керівництву і "журналістам". Виправдання, підбурювання та підтримка тероризму, які поширюють російські ЗМІ, є складовою тероризму РФ проти України.

Нагадаємо, в травні в Раді національної безпеки і оборони України розповідали про зміни в риториці пропаганди РФ. Тоді пропагандисти говорили, що їх наступ Росії призупинився, оскільки це, мовляв, "стратегічний задум".

ЗМІ акцентували увагу на тому, що пропагандисти Росії багато говорять про "діяльність" російських солдатів і офіцерів на війні проти України. Однак вони мовчать про генералів, оскільки тих боїться Путін.

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