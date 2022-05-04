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Бійці Ізраїлю та Азов разом воюють в Україні: рупорка пропаганди РФ Захарова вибухнула заявою

4 травня 2022, 16:00

У Ізраїлі не можуть не знати про участь ізраїльтян у бойових діях на території України, сказала Марія Захарова.

Марія Захарова
Ізраїльтяни пліч-о-пліч воюють з Азовом в Україні - Захарова / Reuters

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова зробила заяву про те, що разом з підрозділами полку МВС Азов на війні Росії проти України б'ються і бійці, які прибули з Ізраїлю. За її словами, в ізраїльській державі не можуть про це не знати.

У ефірі радіо Sputnik вона нагадала про те, що ізраїльтяни захищають Україну від військового нападу на країну з боку Росії і воюють разом з полком Азов. На думку російської дипломатки, у Єрусалимі, ймовірно, про це знають.

читайте також"Пройшли під носом у ворога": Білецький розкрив деталі зухвалої операції Азова і морпіхів у Маріуполі"Це навряд чи захочуть почути ті самі ізраїльські політики, які роздули дану інформаційну кампанію. Але може бути, це їм буде цікаво. В Україні наразі фактично пліч-о-пліч з бойовиками "Азова" знаходяться і ізраїльські найманці", - підкреслила Марія Захарова.

Скандальна заява Лаврова про Гітлера і євреїв

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв президента України Володимира Зеленського з главою Третього рейху, нацистським вождем Адольфом Гітлером. Зеленський казав, що про яку "нацифікацію" може йти мова, якщо він є євреєм. Лавров згадав про ці слова і сказав, що у Гітлера, мовляв, теж була єврейська кров, а "найзапекліші антисеміти, як правило, євреї".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після такої заяви сказав, що Росія подібною риторикою намагається пояснити свою маячню про так звану "денацифікацію". За словами чиновника, російський антисемітизм відтепер ще більш очевидний, а агресор цього навіть не приховує. Також він нагадав, що Москва завдала ракетного удару по локації, де знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід назвав "обурливими" і "непрощенними" слова Лаврова. У МЗС викликали російського посла для надання пояснень.

"Висловлювання Лаврова - це обурлива і непрощенна заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Найнижчий рівень расизму щодо євреїв - це звинувачувати самих євреїв в антисемітизмі", - підкреслив Лапід.

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