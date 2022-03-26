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"Почнеться в будь-який момент": Лойко заявив про загрозу Третьої світової через війну в Україні

26 березня 2022, 14:10

Журналіст, незважаючи на російське громадянство, воює на боці України.

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Сергій Лойко заявив про загрозу Третьої світової через війну в Україні / скріншот

Відомий журналіст Los Angeles Times, громадянин Росії Сергій Лойко, який приїхав захищати Україну від російських окупантів, заявив, що в ці дні йде війна не тільки за нашу країну.

Зараз існує загроза початку Третьої світової війни нависла над усім світом, розповів він в інтерв'ю "Голос Америки".

За словами Лойка, поточну війну РФ проти України можна порівняти з увертюрою перед початком світової війни. Також він підкреслив, що Третя світова може початися в будь-який момент.

"Ми боремося тут не тільки за Україну, не тільки за її незалежність, не тільки за українців та їхніх близьких. Ми боремося тут за вас, за весь світ, тому що це - початок Третьої світової війни. Тут у нас чудова увертюра до Третьої світової війни. Тому завіса може не закритися, і перша дія почнеться в будь-який момент", - розповів Лойко.

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війна в Україні вторгнення Росії Сергій Лойко
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